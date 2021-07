MODI, JESI LI TO TI? Indijski premijer promenio imidž: Pustio bradu, nosi haljinu i izigrava božanstvo

Indijski premijer Narendra Modi pustio je bradu i počeo da se oblači kao guru. Samo po sebi to možda i ne bi bila vest da iza svega najverovatnije ne stoji pokušaj da se Modi "transformiše" kako bi u jeku pandemije korone koja kosi po njegovoj zemlji, učvrstio svoj kult ličnosti koji ga održava na vlasti.

Britanski list Dejli telegraf podseća da se Indija suočava s katastrofalnim posledicama kovid krize, što je rezultat lošeg vođenja krize i slabog zdravstvenog sistema.

Procenjuje se da je od posledica korone umrlo više od 2,4 miliona Indusa, dok je zatvaranje gurnulo 230 miliona ljudi ispod linije siromaštva.

Uprkos svim greškama i katastrofalnoj situaciji, Modija podržava 64 posto građana, čime ne mogu da se pohvale neki drugi svetski lideri.

Telegraf navodi da je Modijeva priča potpuno "bolivudska" - on prodavca čaja on je postao politička zvezda, premijer najveće demokratske zemlje na svetu koji se poslednjih godina sve više okretao hinduizmu i hinduističkom nacionalizmu.

Do skora, izgledom je uvek podsećao na tipičnog političara, uglađene brade, u finom odelu. Sada je, međutim, pustio bradu i obukao se u haljinu i sve više liči na verskog vođu a sve manje na političara.

"To je proračunat pokušaj da se prikaže kao mudrac i verski vođa. On više ne želi da izgledakao obični političar već želi da se prikaže ljudima kao bog na Zemlju", rekao je Radždep Sardesai, autor knjige o Modiju i njegovom političkom usponu "How Modi Won India" (Kako je Modi osvojio Indiju).

Sardesai je ukazao i na to da se Modi poslednjih godinu dana građanima obraća mnogo nežnije nego prošle godine i sugeriše kako ga kritike na račun vođenja kovid krize ne dotiču, a sve da bi se predstavio kao božanstvo koje će stanovnici Indije prihvatiti.

"Modi je politički vrlo bistar. Videli smo hinduističke desničare proteklih nedelja kako se bore da izbegnu posledice lošeg upravljanja korona krizom. Premijer je na vrhuncu krize bio veoma tih a sada je ponovo počeo da se pojavljuje i predstavlja svoju emotivnu i duhovnu stranu kako bi promenio mišljenje javnosti", rekao je Raul Verma iz Indijskog centra za istraživanje politike.

Britanski list dodaje da Modijevoj popularnosti ide u prilog i popriličan raspad opozicije. Bez opozicije, Modiju prolaze priče da je korona "udarac prirode" koji niko nije mogao da spreči i da bi, da nije bilo njega, stvari bile još gore.

Iako je Modijeva popularnost neupitna, nisu svi pod njegovim činima. Jedan stanovnik Kerale novinarima je duhovito rekao da je jedino što napreduje u Indiji - Modijeva brada.

"U svim drugim poljima zaostajemo. Da se više bavio pandemijom, a manje svojim izgledom, ne bismo bili svedoci ovog užasa", rekao je on.

Kurir.rs