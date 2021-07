KINA VIDEO SIMULACIJOM NAJAVILA INVAZIJU TAJVANA: Odmah počele pretnje sa Zapada, evo zašto se Japan oseća posebno ugroženim VIDEO

Predsednik Si Đinping nedavno se suočio sa kritikama zbog objavljivanja simulacionog video snimka o napadu Kine na Tajvan. Australijski novinar Greg Šeridan rekao je da se video koristi za "zastrašivanje" Tajvana.

Govoreći za Skaj Njuz iz Australije, Šeridan je rekao: „Mislim da će, ako bude došlo do direktnog napada Kine na Tajvan, biti veoma oslanjati na rakete".

„Kina može imati druge planove, možda će voditi operaciju vođenu specijalnim snagama, ali logičan način da Kina zauzme Tajvan je uništavanje sve svoje odbrane raketama".

„Činjenica da Kinezi to objavljuju verovatno znači da to ne planiraju da učine sledeće nedelje, jer bi to bilo prilično glupo".

"Ali očigledno pokušavaju da zastraše Tajvan pregovorima o nekoj vrsti konfederacije ili ujedinjenja, a da u ljutnji ne ispucaju metak."

Do toga dolazi kada je zamenik japanskog premijera rekao da ta zemlja treba da brani Tajvan sa Sjedinjenim Državama ako napadne ostrvo, izvestila je kasno u ponedeljak novinska agencija Kjodo, razljutivši Peking koji Tajvan smatra svojom teritorijom.

"Da se ​​glavni problem dogodio na Tajvanu, ne bi bilo previše reći da bi se mogao odnositi na situaciju opasnu po opstanak (za Japan)", rekao je zamenik japanskog premijera Taro Aso.

„Situacija opasna za preživljavanje“ odnosi se na situaciju u kojoj se dogodi oružani napad na stranu zemlju koja je u bliskoj vezi sa Japanom, što zauzvrat predstavlja jasan rizik od pretnje opstanku Japana.

Takva situacija je jedan od uslova koji Japan mora ispuniti da bi ostvario svoje pravo na kolektivnu samoodbranu ili priskočio u pomoć savezniku pod napadom.

„Moramo dobro da razmislimo da bi Okinava mogla da bude sledeća“, rekao je Aso Kiodo.

Glasnogovornik kineskog ministarstva spoljnih poslova Džao Lidžijan rekao je na redovnoj konferenciji za novinare u utorak da su Aso-ove izjave "naštetile političkoj osnovi odnosa Kine i Japana", a Kina im se "odlučno usprotivila".

„Niko ne bi trebalo da potcenjuje čvrstu odlučnost kineskog naroda, čvrstu volju i strašnu sposobnost da brani nacionalni suverenitet“, rekao je on.

Kina tvrdi da je grupa ostrvaca pod kontrolom Japana u Istočnokineskom moru. Sićušna nenaseljena ostrva, nazvana Senkaku u Japanu i Diaoiu u Kini, nalaze se uz japansko južno ostrvo Okinavu.

Kurir.rs/Express.co.uk