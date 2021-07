SOVJETI SU RAT ZVEZDA POČELI PRE POLA VEKA: Da ova svemirska stanica nije eksplodirala 1974. godine, istorija bi bila drugačija!

Saljut su bili sovjetski pandan američkoj kompaniji Skajlab, civilnoj svemirskoj letelici dizajniranoj da sprovodi eksperimente, da ispituje šta se dešava sa ljudskim telom tokom dugotrajnog svemirskog leta i, slučajno, da prikupi neke hladnoratovske propagandne poene.

Ali iako se misija zvala Saljut ("Pozdrav"), to je bilo ime. U stvarnosti, Saljut 3 je bila vojna svemirska stanica Almaz 2.

Misija stanica Almaz bila je nadzor, slično američkoj Laboratoriji za vazduhoplovstvo1960-ih. Ideja je bila da je vidikovac visok 270 kmstvoren za savršenu osmatračnicu. Amerika je otkazala MOL, ali su Sovjeti lansirali tri svemirske letelice Almaz između 1973. i 1976.

Međutim, bilo je nešto drugačije u vezi Saljuta 3 / Almaza 2. To nije bila samo vojna svemirska stanica. Bila je to naoružana vojna svemirska stanica. Almaz 2 je bio opremljen malim topom kako bi se ispitalo da li sovjetske letelice mogu da se zaštite od američkog protiv kosmičkog oružja.

Detalji su nedorečeni, ali neki su se pojavili tokom vremena. "Prema objavljenim izveštajima, koje je navodno potvrdio komandant svemirske letelice Pavel Popovič, stanica je nosila modifikovani sovjetski mlazni top-presretač. Bila je to puška Nudelman-Rikhter 'Vulkan', slična modelima instaliranim na Mig-19, Mig-21 i Suhoj-7 ", piše Džejms Oberg, vodeća zapadna ekspert za sovetsk svemirski programu.

Neki izvori veruju da je to bio top od 23 milimetra, dok su drugi postavili kalibar na 30 milimetara. "Top je bio fiksiran duž duge ose stanice i usmeren je okretanjem stanice, vođen nišanom na kontrolnoj tački stanice", piše Oberg. U Vikipediji se navodi da je top imao 32 metka.

Top je očigledno probno testiran daljinskim upravljačem sa zemlje, u periodu kada nije bilo kosmonauta. To znači da je Almaz pucao iz svog oružja. "Dana 24. januara 1975. godine izvedena su ispitivanja specijalnog sistema na brodu Saljut-3 sa pozitivnim rezultatima u rasponu od 3000 do 500 m", navodi se u članku Enciklopedije Astronautica. "To su nesumnjivo bila prijavljena ispitivanja ugrađenog 23 mm nuklearnog avionskog topa (drugi izvori kažu da je to bila puška Nudelman NR-30 30 mm). Kosmonauti su potvrdili da je ciljni satelit uništen tokom testa."

Almazov top sigurno nije bio jako oružje poput zraka uništavanja planete Zvezde smrti ili H-bombi za koje su se Amerikanci plašili da će im pasti na glavu tokom panike nad Sputnjikom pedesetih godina. Međutim, stručnjaci se razilaze oko toga koliko bi to bilo efikasno u svemirskim borbama.

Oberg piše da je "na dometima manjim od kilometra mogao biti vrlo efikasan, sve dok nije ispaljen ukršteno na orbitalno kretanje stanice, u tom slučaju bi orbitalna mehanika vratila metke u stanicu unutar jedne orbite! "

Toni Vilijams, koji je napisao istoriju topova i mitraljeza, kaže za Nešenel Interest da je "vibracija sigurno predstavljala problem otkriven prilikom pucanja iz zemlje na pištolj instaliran na svemirskoj letelici, a značila je da je pištolj ispitan samo u svemiru tokom bespilotnih misija. Odstupanje bi moralo biti nadoknađeno upravljačkim / pogonskim sistemom letelice. Nedostatak vazduha ne bi predstavljao problem, ali pretpostavljam da bi ekstremne temperature mogle biti.

Stručnjak za svemirsko ratovanje Pol Simanski veruje da je bilo moguće upravljati topovima u svemiru, ali bilo bi nekih problema, posebno u kontroli vatre. "Putanja ispaljene granate bila bi zakrivljena na osnovu gravitacije (isto kao na Zemlji), pa bi mehanizam za nišanjenje to morao da uzme u obzir, zajedno sa velikim brzinama svemirske letelice Almaz i cilja", kaže on za National Interest. Pored toga, uništavanje protuprostornog oružja velike brzine iz neposredne blizine moglo je da dovede do toga da je Almaz pogođen brzim krhotinama.

Sovjetski svemirski top bio je odbrambeni, ali od čega bi se branio? Izmišljenih svemirskih marinaca SAD u onoj čuvenoj i bizarnoj sceni iz filma o Džejmsu Bondu "Munrejker"? Anti-satelitsko oružje postoji - Kina ga navodno razvija - dok SAD uništio jedan od svojih neispravnih satelita sa antibalističkom raketom 2006. Ali tehnologija je još uvek u velikoj meri neispitana.

U svakom slučaju, neko sažaljeva siromašnog kosmonauta koji bi pokušao da obori raketu koja se kretala brzinom od pet milja u sekundi.

Kurir.rs/National Inetrest