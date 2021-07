NEMA NADE Završena potraga za preživelima posle rušenja zgrade na Floridi!

Spasilačke ekipe su dve nedelje posle rušenja 12-spratne zgrade Čemplejn južne kule na Floridi okončale potragu za preživelima, jer nema nade da ispod ruševina ima života! Kako prenosi BBC, juče je počelo uklanjanje ruševina i do sada su pronađena tela 54 žrtve, dok se 86 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Državljani 15 zemalja

Prema navodima američkih medija, u urušavanju zgrade su, osim državljana SAD, preminuli i državljani još 14 zemalja, među kojima su Italija, Australija, Kanada, Urugvaj, V. Britanija...

Posle iznenadnog urušavanja nebodera nije pronađen nijedan preživeli, a spasilačke ekipe navode da je većina žrtava ležala u krevetima u trenutku tragedije i da nisu ni imali šanse da se spasu. Odluka o prekidu traganja za preživelima donesena je tokom sastanka predstavnika porodica nestalih i Raide Džadale, pomoćnika komandira vatrogasne službe. Nakon sastanka se oglasio i Čarls Barket, gradonačelnik Serfsajda, predgrađa Majamija, koji je održao konferenciju za novinare: - Ove vesti su naročito bolne. Svi smo naporno radili noć i dan dve nedelje kako bismo pronašli preživele u ruševinama. Iako su sada šanse da ima preživelih gotovo ravne nuli, čuda su moguća - rekao je on.

Smene po 12 sati

Spasilačke službe su na pretrazi ruševina radile neprestano u 12-časovnim smenama. Spasilačkim timovima iz SAD pridružili su se timovi iz Izraela i Meksika.

Urađeno je više inspekcija Mogući uzroci tragedije

Zgrada je u više navrata bila meta inspekcijskih timova, koji su otkrili nekoliko velikih propusta. U inspekciji iz 2018. otkriveno je da hidroizolacija zgrade nije dobro urađena i da hidroizolacioni sloj nije bio nagnut, zbog čega se voda zadržavala i tokom godina dovela do oštećenja betonskih ploča. Otkrivene su i pukotine na pločama u garažnom prostoru. Procenjeno je da bi popravka koštala 15 miliona dolara. Primećen je i prekomerni ulazak slane vode u konstruktivne delove, što je dovelo do agresivnog oštećenja nosećih delova. Utvrđeno je i da zgrada neravnomerno tone, na pojedinim mestima do četiri milimetra godišnje, što je dovelo do prenaprezanja nosećih elemenata.