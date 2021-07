ISTRAGA POSLE NAPADA Reper i bokser iza atentata na holandskog novinara!

To su Delano G. (21) i Kamil Pauel E. (35), poreklom iz Poljske. Delano G. je reper koji je jednom nastupao na televizijskom takmičenju u emisiji "So You Think You Can Dance", koja se emituje na televiziji Foks. Na drugoj strani, Kamil je oženjeni otac dvoje dece, supruga mu je u drugom stanju i ona je mehaničar i amaterski bokser.

Policija je uverena da su njih dvojica deo veće bande koja stoji iza atentata na Petera R. de Vrisa, jednog od najpoznatijih i najuticajnijih novinara u Holandiji. Telegraf prenosi da je Delano iz Roterdama, dok Kamil živi u gradiću Maurik. Delano je navodno taj koji je pucao na novinara i ispalio u njega pet metaka od kojih ga je jedan pogodio u glavu, a drugi u grudi.

Kamil je bio zadužen da Delana odveze sa mesta atentata. Peter je odmah nakon pucnjave hitno prebačen u bolnicu gde mu se doktori još bore za život.

Kurir.rs