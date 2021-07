MERKELOVA UVERAVA ZELENSKOG: Ukrajina ostaje tranzitna zemlja i pored Severnog toka 2!

"Za nas će Ukrajina ostati zemlja tranzita i ako se završi Severni tok dva", rekla je kancelarka prilikom prijema ukrajinskog predsednika u Berlinu.

Ona je rekla da je svesna da sa ukrajinske strane vlada velika zabrinutost.

"Mi to uzimamo ozbiljno i učinićemo sve u našoj moći da bude vrlo jasno da Severni tok dva nije zamena za obećane tranzitne isporuke", rekla je Merkel u obraćanju novinarima.

foto: EPA / STEFANIE LOOS / POOL

Zelenski je rekao da gasovod, koji je skoro završen, predstavlja potencijalnu pretnju za bezbednost Ukrajine.

Gasovod povezuje Rusiju i Nemačku preko Baltičkog mora zaobilazeći Ukrajinu, i time preti da joj uskrati deo prihoda koje dobija od tranzita, ali takodje da Moskvi posluži kao sredstvo pritiska.

Projekt koji Berlin podržava jako kritikuju Vašington i istočna Evropa.

#BREAKING Germany's Angela Merkel says Ukraine 'will remain' gas transit country despite Nord Stream 2 pic.twitter.com/DeEy2kujAn — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2021

Američki predsednik Džo Bajden koji je prvobitno bio protiv izgradnje gasovoda kao i njegovi prethodnici krajem maja odustao je od sankcija i opredelio se za jačanje saradnje sa Nemačkom.

Merkel putuje u Vašington ove nedelje na sastanak sa Bajdenom tokom koga će se sigurno razgovarti i o gasovodu.

Već nekoliko nedelja Berlin i Vašington vode razgovore o toj temi i o tome kako ponuditi garancije Ukrajini kada je reč o zadržavanju prihoda od tranzita ruskog gasa.

U decembru 2019. godine Ukrajina i Rusija zaključili su ugovor o tranzitu gasa do kraja 2024. Berlin se nedavno založio za to da se ugovor izmedju dve zemlje produži. Prema generalnom dirketoru kompanije Severni tok dva, gasovod dug 1.230 kilometara, koji je kasnio zbog pretnje američkih sankcija, će biti završen do kraja avgusta, rekao je on za nemački finansijski list Handelsblat.

