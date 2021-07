ŽURKA KOJA SE NIJE DOBRO ZAVRŠILA Nakon provoda u diskoteci najmanje 25 gostiju se zarazilo koronom

Sumnja se da su koronu dobili od najmanje dva inficirana gosta.

Ovo žarište do sada je donelo ukupno 34 infekcije, saopštio je nadležni pokrajinski sekretar Knut Biler dnevniku ''Badiše Nojeste Nahrihten''.

Ssestoro potpuno vakcinisanih osoba pozitivno je testirano na delta soj.

Inficirani su imali do sada tipične korona simptome, a ni kod jednog obolelog do sada nije došlo do težeg oblika oboljenja.

Biler je rekao da je registracija gostiju bila problematična, to jest rukom su ispunjavani listići, pa svaki drugi listić nije mogao da se pročita, odnosno nije sadržao sve informacije ili su one nedostajale.

