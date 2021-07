AMERI BI DA PUTUJU U INOSTRANSTVO, ALI NE IDE BEZ PASOŠA: Evo koliko moraju da čekaju na izdavanje putne isprave VIDEO

To je dovelo do još jednog problema - zahteva za pasoše - one koja je preplavila 26 agencija za pasoše Stejt departmenta širom zemlje i stvorila ogroman zaostatak.

Za Amerikance koji planiraju da putuju u inostranstvo, agencija je upozorila da treba da podnesu prijavu najmanje šest meseci ranije.

Duga kašnjenja u obradi mnogih Amerikanaca ostavila su nesposobna da putuju, što je izazvalo javnu frustraciju, kao i zabrinutost Kongresa. Dvojica najvažnijih zakonodavaca pozvali su Stejt department ove nedelje da ubrza prijave i skrati „daleko više od uobičajenog vremena obrade“.

Stejt department sada kaže da se pasoši predati poštom na obnavljanje mogu očekivati do 18 nedelja ili 12 nedelja ako podnosilac zahteva dodatno plati za ubrzanu obradu. Nejasno je koliko je ukupno zaostalih prijava - broja koji je prethodno bio dostupan javnosti.

Za Amerikance koji žele da se prijave lično, većina kancelarija u celoj zemlji još uvek ima vrlo ograničene termine, koji ih rezervišu za hitne slučajeve. Stejt department je rekao da još uvek vraća osoblje u kancelarije, iako su mnogi gradovi u zemlji već potpuno otvoreni.

„Nastavljamo da se prilagođavamo situaciji sa COVID-19 dok radimo na tome da udovoljimo potražnji, jer građani SAD sve više teže da ponovo putuju u inostranstvo“, rekao je portparol Stejt departmenta za ABC Nevs.

Tokom leta, agencija vraća više od 150 zaposlenih na posao u 21 svoju domaću kancelariju, prema rečima portparola, koji je rekao da će to povećati njihov kapacitet i brže obrađivati prijave.

"Trebaće nam vremena da se ubrzamo," dodali su.

Jasno je da američka javnost želi brzi povratak vazdušnim putovanjima, 16 meseci nakon što je pandemija koronavirusa ugasila veći deo nje, a vlade širom sveta zatvorile svoje granice. U nedelju je Uprava za bezbednost saobraćaja pregledala 2.198.635 miliona ljudi na aerodromima širom zemlje - najveći broj od početka pandemije, mada nije jasno koliko ih je bilo u inostranstvu.

Stejt department je takođe za svoje kašnjenje delimično okrivio drugu saveznu agenciju - američku poštansku službu. U obaveštenju od ponedeljka, navedeno je da kašnjenja pošte znače da može proći i do šest nedelja da službenici pasoša prime zahtev ili pošalju novi pasoš.

"Nastavljamo da radimo na smanjenju vremena obrade i za rutinsku i za brzu uslugu, istovremeno štiteći zdravlje i sigurnost našeg osoblja i kupaca", rekla je agencija u svom obaveštenju od ponedeljka.

Duga kašnjenja i besni birači privukli su pažnju Kongresa, a nekoliko najviših poslanika sada zahteva da odeljenje smanji vreme čekanja i ubrza američke zahteve za pasoš.

„Ključno je da Ministarstvo koristi sve raspoložive alate za smanjenje produženog vremena obrade, uključujući strategije razvijene za rešavanje prošlih zaostalih pasoša“, napisali su kongresmeni u pismu državnom sekretaru Antoniju Blinkenu u ponedeljak uveče.

Zakonodavci pozivaju agenciju da u potpunosti prekomponuje 26 regionalnih kancelarija kako bi mogli obrađivati podnosioce zahteva u punom kapacitetu i prihvatiti napuštanje, pod uslovom da lokalna ograničenja to dozvoljavaju.

Očekuje se da će State Department u četvrtak informisati zakonodavce o svojim naporima, kaže pomoćnik kongresa.

