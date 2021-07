U JEDNOJ RUCI KOFER, U DRUGOJ DETE I GAZIMO SVI PO VODI: Novosađanin opisao kako je bežao pred poplavama u Hagenu po mrklom mraku

Kroz kratke tvitove, uz fotografije i snimke, profesor sa Prirodnomatematičkog fakulteta koji se nalazi u nemačkom Hagenu, gde je došao na mesec dana kako bi se bavio naukom, prikazao je koliko je zapravo kritično u ovoj zemlji kada je u pitanju izlivanje reka i kako se situacija menja bukvalno iz minuta u minut, prenosi sajt "021".

Odem u Nemačku na mesec dana, da bih se bavio isključivo naukom i budem u središtu velikih poplava. I to u julu. Sledi jedna priča o tome kako je to izgledalo u prethodnih par dana... ⬇️⬇️⬇️ — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

"Svakodnevne kiše, a pogotovo neprestani pljuskovi u utorak su za posledicu imale poplave koje nisu viđene u poslednjih 100 godina. U sredu ujutru, profesor (sa kojim radim) mi šalje poruku sa pitanjem da li mi je auto i dalje na mestu? Nisam shvatio pitanje, sve dok mi nije poslao slike sa autima koji "plivaju" u jednom delu Hagena. Vidim tada da je jedna mala reka (Volme) pored stana koji smo iznajmili porasla, ali ništa kritično", počeo je Radojev dramatičnu priču.

Radojev navodi da je video da je jedna mala reka (Volme) pored stana koji je iznajmio sa porodicom porasla, ali ništa kritično. To se brzo promenilo.

Nisam shvatio pitanje, sve dok mi nije poslao slike sa autima koji "plivaju" u jednom delu Hagenu. Vidim tada da je jedna mala reka (Volme) pored stana koji smo iznajmili porasla, ali ništa kritično. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/8z7h1PN3QM — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

"Međutim, samo za nekoliko sati nivo je porastao do te mere, da je blizu izlivanja. Dolazi policija, osmatra situaciju, helikopteri nadleću reku", navodi Radojev uz snimak nadošle reke.

Potom je naveo da je njegova supruga pitala policajca šta da rade sa automobilom.

"Kaže da ga preparkiramo na neku višu tačku u Hagenu. I tako smo i uradili. U povratku (posle 15-20 minuta) vidimo da je situacija sve gora. Voda je sada već na ulicama", opisuje Radojev.

Supruga pita policajca šta da radimo sa autom. Kaže da ga preparkiramo na neku višu tačku u Hagenu. I tako smo i uradili. U povratku (posle 15-20 minuta) vidimo da je situacija sve gora. Voda je sada već na ulicama. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/gevaJyTKXh — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

On je između ostalog naveo da mu je, dok se nalazio u zgradi na četvrtom spratu, komšija rekao da isključi sve osigurače, da je podrum pun vode i da će uskoro nestati struje.

"Komšija dolazi da kaže da isključimo sve osigurače, da je podrum pun vode i da će uskoro nestati struje. Zovem profesora. Kaže da dođemo da prespavamo kod njega, sa druge strane reke. Jesmo na četvrtom spratu, ali situacija je svakog minuta sve lošija. Kažemo deci da spakuju najosnovnije stvari. Sin (6 godina) spakovao sve igračke. Redukujemo malo to i izlazimo iz zgrade. Voda je već došla do ulaza. U jednoj ruci kofer, u drugoj dete i gazimo svi po vodi. Kćerka i supruga uz ivicu zgrade" opisao je Radojev.

Sa porodicom je morao da se spakuje i preseli na drugu lokaciju, a usput opisuje i atmosferu u samom gradu.

Komšija dolazi da kaže da isključimo sve osigurače, da je podrum pun vode i da će uskoro nestati struje. Zovem profesora. Kaže da dođemo da prespavamo kod njega, sa druge strane reke. Jesmo na četvrtom spratu, ali situacija je svakog minuta sve lošija. ⬇️⬇️⬇️ — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

Međutim, nastaju novi problemi jer su pojedini mostovi poplavljeni.

"Idemo do centra (peške), to nam je najbliži put do profesora. Svuda se čuju sirene (vatrogasci, policija, hitna pomoć). Dolazimo do mosta, da pređemo reku, ali most je već poplavljen. Supruga čuje neki bračni par da pričaju na srpskom. Bosanci. Kažu idite gore uzvodno", kaže on.

Idemo do centra (peške), to nam je najbliži put do profesora. Svuda se čuju sirene (vatrogasci, policija, hitna pomoć). Dolazimo do mosta, da pređemo reku, ali most je već poplavljen. Supruga čuje neki bračni par da pričaju na srpskom. Bosanci. Kažu idite gore uzvodno. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/meHD8UCiUD — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

Prva dva preko kojih su pokušali da pređu su pod vodom. Oni odlaze do drugog mosta samo da bi shvatili, na svoj užas da je i on poplavljen.

"Tamo je drugi most, on je na malo višoj tački. Odlazimo tamo, ali situacija je ista. Most je poplavljen. Pitam jednu devojku-policajca gde možemo da pređemo. Kaže da probamo dole. Tamo smo već bili. Onda ne možete preći, odgovara ona.

Mrak je padao ali oni nisu odustajali od toga da nađu prohodan most. Uz put su dobili pomoć - od devojaka iz Albanije.

Sad već razmišljam o tome gde i kako prespavati (22h je već). Ali i dalje ne odustajemo od toga da nađem most koji je u funkciji. Nailazimo na dve devojke. Pitamo ih gde možemo da pređemo. Kažu, mi ćemo vas odvesti. Poreklom su iz Albanije. ⬇️⬇️⬇️ — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

"Sad već razmišljam o tome gde i kako prespavati (22h je već). Ali i dalje ne odustajemo od toga da nađem most koji je u funkciji. Nailazimo na dve devojke. Pitamo ih gde možemo da pređemo. Kažu, mi ćemo vas odvesti. Poreklom su iz Albanije", objašnjava Radojev neobičnu situaciju.

Sa svojim novim saputnicima, porodica Radojev kreće u dalju avanturu, da nađu treći most.

Šestoro nas u autu, pa je zamolila sina da čučne i sakrije se iza zadnjeg sedišta (zbog policije). I dok vozi samo se čuju psovke na trenutno stanje ( i to na tri jezika - "fuck, jebote, sheiße"). Dovoze nas do trećeg mosta. I on je zatvoren. ⬇️⬇️⬇️ — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

"Šestoro nas u autu, pa je zamolila sina da čučne i sakrije se iza zadnjeg sedišta (zbog policije). I dok vozi samo se čuju psovke na trenutno stanje ( i to na tri jezika - "fuck, jebote, sheiße"). Dovoze nas do trećeg mosta", kaže profesor ali dodaje da je na njihovu nesreću i ovaj most bio zatvoren.

I pored neuspeha, oni ne odustaju da pronađu most.

"Pitam policajca da li ima bilo koji most da je u funkciji još uvek. Kaže idite niže, pešački je još u funkciji. Zahvaljujemo se devojkama i napokon prelazimo reku. I tu je voda već blizu ivice. Klincu je sve ovo zanimljivo bilo. Novi doživljaj", navodi Radojev i dodaje da posle svih muka stižu do stana njegovog kolege.

"Napokon, stižemo kod profesora, i taman smo legli, kada se čuju sirene za opštu opasnost. Lepa uspavanka. Ujutru se stanje smirilo", piše on.

Napokon, stižemo kod profesora, i taman smo legli, kada se čuju sirene za opštu opasnost. Lepa uspavanka. 😶😶😶 Ujutru se stanje smirilo. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/4PXqwZjcWb — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

Ujutru su se vratili do stana ali su shvatili da nema struje i da neće ni doći.

"Dolazim do stana, uglavnom se povukla voda. Vidi se da je ušla u zgradu. Ali, nije bilo tragično. Struje nema. I neće je biti danima".

Oni razmišljaju da se ranije vrate u Srbiju. Ipak, uz pomoć kolege, Goran i njegova porodica nalaze novi stan.

"I onda ili naći novi stan ili se vratiti u Novi Sad, dve nedelje ranije. Profesor nam našao stan. Njegova koleginica je na odmoru i ustupila/iznajmila nam njen stan. Nastavljam ipak sa radom na nauci".

I sinoć kada smo prebacili sve stvari u novi stan - seo sam i popio jedno odlično pivo. Napokon. 😁 pic.twitter.com/jLwJlSK9ty — Goran Radojev (@RadojevGoran) July 17, 2021

Na kraju svoje avanture, kada su stvari prebačene u novi stan, Radojev je napisao kako je na kraju nevolje ipak seo i popio - pivo.

"I sinoć kada smo prebacili sve stvari u novi stan - seo sam i popio jedno odlično pivo. Napokon", zakjučuje.

Podsetimo, do danas je u Nemačkoj evidentirano 156 žrtava ove prirodne katastrofe, najteže u poslednjih šest decenija, a ukupan broj žrtava u Evropi do sada se procenjuje na 183, prenosi Rojters.

Kurir.rs