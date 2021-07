PROJEKAT PEGAZ: Pomoću izraelskog špijunskog softvera prisluškivano 50.000 brojeva telefona!

Nedopustivo... Ursula von der Lajen, predsednica EK foto: Printscreen YouTube

Novinari, političari, aktivisti za ljudska prava, advokati, biznismeni i članovi kraljevskih porodica iz preko 50 zemalja bili su žrtve prisluškivanja pomoću izraelskog špijunskog softvera "Pegaz"!

Nema zaštićenih - Kako se špijuniraju telefoni Softver "Pegaz" inficira mobilne telefone koji imaju Android operativni sistem ili "Eplov" operativni sistem. Nakon toga ima slobodan pristup porukama, fotografijama, mejlovima, telefonskim pozivima, a može i da potpuno neprimetno aktivira mikrofon u telefonu, koji tada praktično postaje odašiljač za prisluškivanje. Kada se softver ubaci u telefon, on prati poruke preko svih društvenih mreža kao što su Vajber, Vocap, Telegram ili Skajp.

Kako prenose Vašington post, Gardijan, Mond i još 14 uglednih svetskih medijskih kuća, pomoću ovog softvera je prisluškivano više od 50.000 brojeva telefona.

Svi su oni bili mete klijenata izraelske kompanije NSO, koja demantuje da je umešana u nezakonite radnje. Zasad nije objavljena detaljna lista sa brojevima telefona koji su bili prisluškivani, već su pojedinačno navedena imena nekoliko uglednih novinara koji su bili špijunirani.

Izraelska kompanija tvrdi da je softver "Pegaz" namenjen za korišćenje u borbi protiv kriminala i terorizma. Softver je stavljen na raspolaganje samo vojnim, zakonodavnim i obaveštajnim agencijama iz zemalja u kojima se poštuju ljudska prava.

Firma iz Herclije - Biznis koji se isplati Izraelsku kompaniju "NSO grup" osnovali su 2010. godine Šalev Hulio i Omri Lavije. Sedište kompanije je u gradiću Hercliji, nedaleko od Tel Aviva. Kompanija ima 600 zaposlenih u Izraelu i posluje u više zemalja. Kompanija je 2013. zaradila 40 miliona dolara, a 2015. prihod je bio 150 miliona. U junu 2017. kompanija je ponuđena na prodaju za milijardu dolara.

Prisluškivano je ukupno 189 novinara iz celog sveta, među kojima su zaposleni u CNN, Njujork tajmsu, Al Džaziri, Vašington postu, agenciji Frans pres...

Špijunirano je više od 600 političara, među kojima su i lideri brojnih zemalja, kao i biznismeni, borci za zaštitu ljudskih prava, pripadnici humanitarnih organizacija, članovi kraljevskih porodica. Kompletan spisak onih koji su špijunirani trebalo bi da bude saopšten narednih dana.

Svirepo ubijen u konzulatu... Džamal Kašogi foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia Ubistvo Džamala Kašogija - Prisluškivali verenicu Organizacija Amnesti internešenel prenosi da je među prisluškivanima bila i Hatidže Džengiz, verenica saudijskog novinara Džamala kašogija, koji je ubijen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. Telo kolumniste Vašington posta i kritičara režima u Rijadu nikad nije pronađeno, a za njegovu smrt su osuđeni pripadnici saudijske tajne službe. Veruje se da je Kašogijevo ubistvo naredio lično princ Muhamed bin Salman. Takođe je prisluškivan i ugledni meksički novinar Sesilio Pineda Birto, koji je likvidiran u jednoj auto-perionici.

Zasad se navodi da je od 50.000 brojeva telefona njih čak oko 15.000 iz Meksika, gde najjači uticaj imaju narko-karteli, koji pod svojom kontrolom imaju brojne političare. Na njemu se nalazi i nekoliko novinara iz susedne Mađarske, koji važe za oštre kritičare tamošnjeg premijera Viktora Orbana.

Reagovanje iz Brisela

Reagovala je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, koja je izjavila da je apsolutno neprihvatljivo da vlasti ili tajne službe koriste izraelski softver "Pegaz" za špijuniranje novinara ili aktivista nevladinih organizacija.

- Proveravamo da li se to dešavalo, ako jeste, to je apsolutno neprihvatljivo i u suprotnosti sa svim pravilima. U EU imamo slobodu medija i slobodu govora, i to spada u stubove Unije. Ako se to dešavalo, to bi bilo apsolutno neprihvatljivo - rekla je ona.

