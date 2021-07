MALAKSALI, NA IVICI ŽIVOTA I SMRTI Alarmantno stanje štrajkača glađu u Briselu, članovi belgijskog parlamenta pod pritiskom FOTO

Migranti koji nemaju dokumenta odlučili su da stupe u štrajk glađu u centralnoj crkvi u Briselu i u univerzitetskim zgradam 60 dana, kako bi osigurali sebi da dobiju papire, piše Gardijan.

Njihovo stanje je alarmantno, pogotovo što su počeli da odbijaju i da piju vodu od petka.

U ponedeljak, dva zvaničnika Ujedinjenih nacija urgirala su u belgijskoj vladi da ponude privremeni boravak štrajkačima, kojih je oko 476.

-Informaciju koju smo dobili je alaramantna, a nekoliko ljudi koji protestuju su na ivici smrti, rekao je Olivije de Šater iz UN-a.

foto: Isopix / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oko 150.000 ljudi živi bez papira u Belgiji, navodi se u podacima grupe ''We are Belgium Too'', koja poziva na regulisanje statusa migranata koji nemaju dokumenta, mnogi od njih su u toj zemlji od pet do 10 godina.

Oko ovog problema nastala je velika rasprava i između belgijskih političara, nakon što su socijalisti zapretili da će izaći iz sedmostranačke koalicije.

Pjer-Iv Dermaž, potpredsednik vlade, rekao je da će on i drugi socijalistički ministri napustiti vladu ako neko od štrajkača glađu umre.

Stranka Ecolo uputila je sličnu pretnju preteći napuštanjem koalicije "Vivaldi" predvođene premijerom Aleksandrom De Kroom, koja je položila zakletvu prošlog septembra.

foto: Isopix / Shutterstock Editorial / Profimedia

Belgijski ministar za azil i migracije, Sami Mahdi, odbio je da da amnestiju svim radnicima koji nemaju dokumenta u zemlji, ali je napravio "neutralnu zonu" u blizini barokne crkve u kojoj su smešteni neki od štrajkača, gde mogu da dobiju informacije o tome kako mogu da obezbede status boravka.

-U vreme kada ljudi stavljaju svoje živote u opasnost potrebno je da im se objasne pravila i da se kaže šta da rade, a šta da ne rade, rekao je Mahdi.

-Neutralna zona je veoma važna kako bi im se objasnilo koje su šanse da im se reguliše status ili ne, dodao je.

De Kro je izrazio potpuno poverenje u svog ministra, dok su saveznici iz njegove flamanske liberalne stranke napali pretnju rušenjem vlade kao ''neodgovornu i nerazumljivu''.

Kurir.rs