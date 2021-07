SUMORNA NOVA STUDIJA: MIT 1972. predvideo propast civilizacije u ovom veku, ispostavilo se da smo na dobrom putu da to ostvarimo

Studija koju su naučnici sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT) objavili 1972. godine predviđala je da će brzi ekonomski rast dovesti do kolapsa društva sredinom 21. veka. Nova studija pokazuje da su, nažalost, tačno predvideli i da se, ako ne dođe do ozbiljnog pomaka u globalnim prioritetima, mogu očekivati katastrofalne posledice do 2040. godine.