USKRAĆIVANA SU NAM SVA MOGUĆA PRAVA, MESECIMA NISMO VIDELI PORODICE Aktivisti opozicije opisali sav UŽAS zatvora u Ugandi

Iskustva ovih aktivista, koja Gardijan objavljuje mesec dana nakon što su pušteni, pojačaće pritisak na Ugandu, ključnog zapadnog saveznika u istočnoj Africi, zbog kršenja ljudskih prava koja su se znatno pogoršali otkako je predsednik zemlje Joveri Museveni počeo da se suočava sa značajnim političkim izazovom poslednjih godina.

Otkad je prošle godine počela predizborna kampanja za izbore koji su održani u januaru, stotine, a možda i hiljade ljudi, koji podržavaju opozicionog političara Roberta Kjagulanjija, uhapšeni su i ilegalono držani mesecima u najgorim mogućim uslovima koji decenijama nisu viđeni.

Drugi, koje su službe bezbednosti otele na ulicama, nestali su u tajnim zatvorima. Više od 50 ljudi ubijeno je tokom protesta u novembru. Na većinu su pucale snage bezbednosti.

Među uhapšenima u proteklih sedam meseci bilo je više od 120 aktivista koji su sarađivali sa Kjagulanjijem koji je bivši rege pevač poznat kao Bobi Vajn, a koji je takođe uhapšen tokom protesta, navodno, zbog nepoštovanja epidemioloških mera.

Iako su mnogi pušteni ili pušteni uz kauciju, 49 pritvorenika, uključujući mnoge bliske pomoćnike Vajna, preusmereno je sa civilnih sudova u vojne kasarne pre nego što je optuženo za teško krivično delo posedovanja žive municije.

Muškarci su ispričali da im je prskan biber sprej u oči i da ih je policija tukla tokom hapšenja u decembru, a onda su ubačeni u ćeliju, prisiljeni da se skinu i rade vežbe, dok su ih muškarci, koji su delovali kao vojnici, udarali kablovima i žicama. Najmanje jedan zatvorenik je imao povrede od udarca i na genitalijama.

-Vojnici su imali električne kablove i palice, rekao je Ali Bukeni, Vajnov muzičar i politički partner.

-Ti momci su naterali naše kolege koji su imali vezane ruke lisicama da skaču kao žabe dok su ih udarala nogama. Mnogi su zadobili ozbiljne povrede, dodao je.

Edi Šebufu, Kjagulanjijev šef obezbeđenja i lični bodigard, rekao je da su mu stražari rekli da se spremi da umre.

-Rekli su mi da izgovorim poslednju molitvu, rekao sam im da ne mogu da me ubiju, jer se borimo za slobodu, rekao je.

Uslovi u pritvoru bili su loši, rekli su muškarci koji su oslobođeni.

Dok su ih držali u zatvoru sa visokim nivoom bezbednosti Kitalia, bili su primorani da budu u pretrpanim ćelijama da su muškarci spavali poređani ''kao sardine'', urinirajući tamo gde leže kako ne bi izgubili mesto na podu ćelije. Meseci provedeni u vojnom pritvoru u Masaki na jugozapadu zemlje nisu bili ništa bolji.

-Dali su nam kantu da je stavimo u ćošak, koja nam je služila da u nju uriniramo i vršimo veliku nuždu, rekao je Šebufu.

-Morali smo da trpimo smrad celu noć. Rotirali bismo se da spavamo. Neki bi spavali, a drugi bi stajali, ispričao je on.

Pritvorenici su rekli da im je zabranjen pristup advokatima i porodici tokom većeg dela šestomesečnog pritvora i da su držani u potpunoj izolaciji. Nije bila dozvoljena nijedna novina, a jedina televizija je prikazivala dečije crtane filmove.

-Bili smo isključeni od sveta, rekao je Bukeni, koji je opisao zabranu kontakata sa spoljnim svetom kao ''psihološku torturu''.

Joveri Musevini (76) je na vlasti 35 godina i ima jaku podršku u nekim ruralnim delovima zemlje, kao i od strane vojske, bezbednosnih snaga i policije.

Amerika i Velika Britanija dale su milijarde dolara za pomoć u Ugandi u proteklih nekoliko godina. Obe države jasno su izrazile svoju sve dublju zabrinutost zbog nedavnih kršenja ljudskih prava.

Kjagulanjijeva Platforma nacionalnog jedinstva (NUP) saopštila je da je više od 600 njihovih članova i aktivista za koje se kaže da su privedeni.

Zvaničnici NUP-a veruju da će stvarna cifra verovatno biti veća od 1.000. Nekima koji su ugrabljeni sa ulica izrečene su kazne nakon površnih ročišta na sudovima. Mnogi uopšte nisu izvedeni pred sud.

Po puštanju na slobodu, mnogi su govorili o sistematskim mučenjima, životu u teškim uslovima u često tajnim zatvorima i uskraćivanju pristupa rođacima ili advokatima.

-Petorica vojnika su došla, zvali su nas jednog po jednog, ispričao je Šebuf.

-Odvodili su nas u jednu malu sobu i govorili nam da se skinemo. Rekli su mi da skinem košulju, masku, čarape i pantalone. Ostao sam u boksericama, međutim rekli su mi i njih da skinem. Pitao sam zašto, jedan vojnik je izvadio pištolj i pitao me je da li odbijam to da uradim. Tako da sam ih skinuo. Rekli su mi da stanem u ćošak i da se nagnem. Tada me je jedan od njih stegnuo za genitalije, bol je bila neizdrživa, plakao sam, ispričao je on.

Danijel Breni Ojervot, Vajnov producent i muzički inženjer, rekao je da se vozio na sastanak u decembru kada su njegovo vozilo zaustavili vojnici, specijalne snage kojima je komandovao Musevinijev sin i policija.

-Nasilno su nas izvukli iz automobila. Neka vetrobranska stakla automobila su razbijena... Stavili su nam lisice i pretukli su nas. Oni (operativci) su nam nagazili na glavu, a neki od njih udarali su nas palicama u leđa, rekao je ovaj 28-godišnjak.

Kurir.rs/Č.N.