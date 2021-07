KAKO JE AFERA PEGAZ REŠILA MISTERIJU NEUSPELOG BEGA PRINCEZE: Izraelski softver bio je ubačen u mobilne telefone Latife i Haje

Na spisku od nekih 50.000 telefonskih brojeva ljudi interesantnim klijentima izraelske kompanije NSO grup, našli su se brojevi princeze Latife, ćerke vladara Dubaija i princeze Haje Bint al Husain, njegove bivše žene.

Princeza Latifa je sredinom februara objavila snimak u kojem govori da je pokušala da pobegne ali da su je uhvatili i da se sada boji za svoj život, dok je princeza Haja pobegla iz Dubaija 2019. I ona, takođe, strahuje za svoj život. UAE su, naravno, demantovale tvrdnje obe žene, piše BBC.

Otkriće brojeva telefona dve žene na Pegazovom spisku pokreće ponovo pitanje da li su one bile žrtve špijuniranja vladara Dubaija ili nekog drugog, i dovodi u pitanje kasnije tvrdnje i objave iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na kojima se princeza Latifa vidi živa i, naizgled, zdrava kako, navodno, ide u šoping, na odmor, na ručak, uvek u društvu drugih.

Sa druge strane, princeza Haja ne prestaje da optužuje bivšeg supruga za otmicu, mućenje i zastrašivanje.

Princeza je pobegla u Britaniju u aprilu 2019. sa svoje dvoje dece i londonskom sudu ispričala da se boji kako za svoju bezbednost tako i da joj princ ne otme decu i vrati ih u Dubai. Ona je tada i rekla da veruje da princezu Latifu drže protiv njene volje.

Pokušaj bekstva

Bila je oprezna. Mobilni je ostavila u toaletu kafića. Znala je što njen otac radi ženama koje pokušaju da pobegnu. Sakrila se u prtljažnik crnog audija. Iz njega je uskočila u džip koji ju je već čekao spreman. Pojurili su prema Arapskom moru, a onda se džet skijem prebacili do jahte Nostromo koja je zaplovila prema obalama Šri Lanke. Ipak, princeza Latifa bin Muhamed al Maktum, nije uspela.

Prema iskazima njenog "tima za beg" koje je objavio Vašington post, princeza je mislila na sve osim na jedno - špijunski softver Pegaz koji vlada njenog oca koristi kako bi tajno pratila mobilne telefone i njihove vlasnike. Osam dana nakon bega komandosi su upali na brod zahvaljujući tome što su uz pomoć Pegaza pratili njene mnogobrojne kontakte i znali su šta se događa i gde se događa.

"Ubijte me ovde, ustrelite me! Nemojte me vraćati nazad", vrištala je dok su je naoružani vojnici vukli s jahte, svega trideset milja od obale koja bi joj pružila bezbednost. Vojnici su bili neumoljivi i protiv njene volje vratili su je u Dubai.

Program izraelske grupacije

Latifa je kćerka šeika Muhameda bin Rašida al Maktuma, premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsednika i ministra obrane, najmoćnijeg čoveka u zemlji. Njen pokušaj bekstva odigrao se 2018. ali se sa izveštajima o Pegazu, javnost ponovo zainteresovala za njen slučaj.

Program Pegaz je razvila izraelska grupacija NSO, a čim je princeza nestala, vlasti su u softver uneli brojeve njenih poznatih kontakata. Nije potpuno jasno kako je Pegaz došao do princeze, jer njeni i mobilni njenih prijatelja nisu dostupni za forenzičku analizu. U nekoliko navrata NSO je demantovao da je lista kontakata koji su ubačeni u njihov program služila kako bi se locirala odbegla princeza.

No, piše Vašington post, Amnesti Internešonel je analizirao podatke sa 67 mobilnih telefona koji su bili predmet istrahe i u bazi Pegaza i otkriveno je da je 37 uspešno praćeno.

Ubrzo posle neuspelog Latifinog bekstva, princeza Haja je pobegla. Kao ćerka jordanskog kralja Huseina, žena koja je diplomrala na Oksfordu i prva Jordanka koja je dobila dozvolu za voženje kamiona, a 2000. postala je i prva Arapkinja koja je na Olimpijskim igrama skakala konjem preko prepona, Haja se nadala da je bezbedna u jordanskoj ambasadi u Londonu.

Ispostavilo se da su joj operativci već bili na tragu. U Pegazu su već biti dodati brojevi telefona britanske kompanije Kvest koja je godinama pružala usluge obezbeđenja, njene sekretarice, trenera.

Princeza Haja, njena polusestra, njeni savetnici i bezbednjaci bili su među kontaktima koji su odmah "ubačeni" u sistem početkom 2019. godine, pre ali i posle bekstva iz Dubaija.

Haja je kasnije ispričala britanskom sudu kako se bojala, kako su joj pretili i kako je dva puta pronašla pištolj u svom krevetu. Pravni predstavnik NSO tvrdio je da firma nema uvid u specifične obaveštajne potrebe korisnika, ali da je program korišćen u legalne svrhe i nije bio povezan sa praćenjem princeza.

Šeik je pokrenuo pravnu bitku da vrati decu u Dubai. Sud, kome je Haja pričala o zastraživanju, maltretiranju i praćenju, je presudio da princeza i njena deca mogu da ostanu u Londonu, ali se bitka za starateljstvo nastavlja.

Neimenovani izvor povezan s NSO-om Postu je otkrio da je ta kompanija prošle godine prekinula sve veze sa Dubaijem jer se saznalo da je njihov program doveo do otmice Latife koja je uzburkala svetsku javnost.

Ključna greška

Kako je onda princeza Latifa uhvaćena, ako je ostavila telefon u kafiću? Njeni pomoćnici smatraju da su ključnu grešku napravili članovi posade jahte koji su slali privatne poruke sa broda. Na osnovu Postovih podataka, njihovi mobilni telefoni dodati su u Pegaz u poslednjem trenutku i tako ih je šeik našao. I nije bila jedina.

U leto 2000. Latifina starija sestra Šamsa pobegla je iz konjskih štala tokom porodičnog odmora u Velikoj Britaniji. Nedeljama je živela kao begunac, spavala je u londonskim hostelima ali je preko mobilnog komunicirala sa prijateljima. To je bila greška koja ju je skupo koštala.

Šamsa je oteta, ubačena u helikopter i prebačena u Francusku a odatle privatnim avionom vraćena u Dubai. Za sve je kriv mobilni telefon jednog Šamsinog prijatelja koji je bio "zaražen" spornim softverom.

Gde je Šamsa danas niko ne zna. U pismu koje je tada napisala navela je da je zatvorena i da je drogiraju. Latifa je prvi put pokušala da pobegne kada je imala 16 godina i pridruži se sestri. Kada su je uhvatili, bacili su je u tamnicu i svakodnevno mučili tri godine i četiri meseca. Onda se umirila sve dok se nije sprijateljila sa instruktorkom jahanja, Tinom Jauhiainen. Ponovo je počela da razmišlja o bekstvu.

Sa Tinom i njenim prijateljima i francuskih biznismenom Erveom Žoberom je isplanirala bekstvo. Snimila je video u kojem govori "ako ovo gledate, mrtva sam ili sam u jako, jako lošoj situaciji". Telefon je ostavila u kafiću i pobegla. Bez uspeha.

U Pegazu su pronađeni telefoni Tine i njenih prijatelja, fortografa koji je snimao Latifu, menadžerke sa kojom je sarađivala... Komandosi su je našli i vratili ocu. Njen nestanak privukao je pažnju medija. Dubai je tvrdio da je princeza nervno labilna i da je drže zatvorenu za njeno dobro. Pozivalo se na njeno oslobađanje. Ali uzalud.

