POGREBNA PREDUZEĆA POLJACIMA: Vakcinišite se što pre, mi ionako imamo dovoljno posla i bez vas!

"Vakcinišite se što pre. Mi ionako imamo dovoljno posla", poručila su Poljacima danas pogrebna preduzeća.

U apelu građanima, Poljsko udruženje pogrebnih usluga podseća da su u leto prošle godine vlasti proglasile da pandemije više nema, a došla je brutalna realnost, u jesen i zimus udvostručen je broj zaraženih i umrlih od kovida 19.

"Prema statistikama, u Poljskoj se rađa i umire oko jedan odsto stanovništva godišnje, što nam daje 1.041 smrt dnevno. Od oktobra 2020. godine, kada je počela da jača pandemija, do kraja maja 2021. kada je odlučila da se od nas 'oprost', preminulo je 128.629 stanovnika Poljske, što u proseku daje 1.577 smrti dnevno, odnosno porast od preko 50 odsto", naveo je u apelu predsednik Poljskog udruženja pogrebnih uslova Kšištof Volicki.

U emotivnom apelu koji prenosi poljski list Gazeta viborča, pogrebna preduzeća upozorila su da samo neodgovorni ljudi veruju da se pandemiji kovida 19 vidi kraj i pitaju Poljake zašto ne žele da se vakcinišu i zašto ne misle na svoje porodice i ljude koji ih vole.

U Poljskoj od 38 miliona stanovnika vakcinaciju je zaključno sa sredom kompletno završilo 16,443 miliona ljudi.

Vlada premijera Mateuša Moravjeckog je u želji da nagovori neodlučne Poljake ili one koji odbijaju vakcinaciju uvela i lutriju i od početka ovog meseca do kraja septembra Poljaci mogu da okušaju sreću i dobiju neku od manjih nagrada, recimo novčane oko 120 evra ili električni trotinet, do najvrednijih kao što su preko 200.000 evra ili automobili.

Punoletni Poljaci koji su završili vakcinaciju, kada se registruju za Lutriju nacionalnog programa vakcinacije, imaju četiri šanse za nagradu, jer se one izvlače dnevno, nedeljno i mesečno uz glavnu nagradu na kraju lutrije.

Kurir,rs/Beta