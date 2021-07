DILERI U SINALOI SU OPSEDNUTI PLASTIČNIM OPERACIJAMA Plaćaju ženama da odlaze ''pod nož''! One im zauzvrat daju svoje telo!

Na stolu u njenoj klinici u Kulikanu, dr Rafaela Martinez Terazas ima veliki broj prijava od potencijalnih klijentkinja - žena koje čekaju na operacije.

Većina njih traži da se podvrgnu procedurama poznatim i kao ''narko estetika'', prenosi BBC.

-Mali i izdefinisan struk...širi kukovi sa velikom zadnjicom, a ako pričamo o grudima, one su uglavnom velike, rekla je Martinez.

-Žene sa ovako izraženim oblinama nazivaju ''bućona'' u Meksiku, posebno ako ona još nosi i veoma skupu garderobu i ljubavnik joj je narko bos, dodala je ona.

Kako kaže, raspon godina je između 30 i 40, ali vrlo često i mlađe devojke dolaze na estetske korekcije, čak i one mlađe od 18.

-One se takmiče među sobom, koja će imati bolje telo ili tanji struk, rekla je dr Martinez.

Žene i tinejdžerke dolaze na konsultacije sa majkama ili drugaricama. Druge dolaze sa muškarcima ili same.

-Često dolaze sa momcima koji im plaćaju operaciju. A imala sam i par muškaraca koji su me zvali i rekli mi da mi šalju devojku da ih operišem, ispričala je doktorka.

-Jedan muškarac me je zvao i rekao mi 'jedna od mojih devojaka će doći da te vidi. Znaš doktorka šta ja volim, ne slušaj nju šta kaže, ja to plaćam', rekla je ona i dodala da mu je rekla da to sredi sa njom, jer kada je pacijent u njenoj operacionoj sali, ona će donositi odluke.

Šta je ''la bućona''? Poreklo izraza je osporavano, ali koristi se za izgled koji je hirurškim putem urađen, žena ima građu peščanog sata, nosi markiranu garderobu i skupe aksesoare. Narko dileri vole la bućone, ali mnoge žene su prihvatile ovaj izgled jer je moderan, a ne zato što su povezane sa dilerima droge. Izgled Kim Kardašijan su nekada upoređivali sa bućonama. foto: Profimedia

Taj čovek je kod Rafaele Martinez poslao verovatno 30 žena na operaciju. Liposukcija košta oko 6.500 dolara, procedure nisu jeftine, a često se plaćaju kešom.

-Očito taj novac dolazi od dilovanja droge, rekla je Martinez.

-To definitivno nije dobro, sada to nije nešto zbog čega bih promenila mišljenje. Ne razmišljam o tome toliko pre operacije, to je zato što ekonomija ovde u Sinaloi - restorani, barovi i bolnice, to sve zavisi od dilovanja, rekla je ona.

Martinez je pokušavala da posavetuje žene kojima ljubavnici plaćaju operacije.

-Ja sam pitala pacijente da li one žele to. Ponekad mi one odgovore da je sve ok što on želi, a ja im objasnim da one neće biti više sa svojim momkom u nekom momentu, a da njihovo telo ostaje, tako da one moraju da odluče šta one žele a ne šta oni žele, istakla je doktorka.

U svojoj sobi za konsultacije lekar vidi dokaze o poluugovorenim, često privremenim vezama između muškaraca i žena. To su tipični odnosi za Sinalou.

Za narko dilere je vaoma važno da imaju lepu ženu pored sebe, to je kao prototip svakog narko dilera, rekao je Pedro (nije mu pravo ime).

Pedro je muškarac jake građe u svojim 30-im koji je želeo da ostane anoniman koji je rekao da je lični trener i da je povezan sa Sinaloom.

-Muškarci se međusobno takmiče oko žena. Supruga je neko ko će biti kod kuće sa decom, druge žene su više kao trofeiji, objasnio je on.

-Muškarce motiviše požuda prema velikim zadnjicama i grudima. Više od svega to je požuda, kaže on.

Pedro je platio plastične operacije za dve žene.

-Možda neko koga poznaješ ti kaže da njegova prijateljica želi grudi, guzu ili da sredi nos, ona traži sponzora i ako ona privuče muškarca on pristane da joj bude sponzor ili kum, objašnjava on.

I dogovor je sklopljen.

-Žene mogu da kažu 'ok, moje telo je tvoje na šest meseci ako mi platiš operaciju, ispričao je Pedro.

I taj neformalni dogovor ne mora biti samo za operacije.

-Često žene ako nisu ćerke nekih bogataša one traže dečka koji će im pružiti luksuz, tako da dogovor može biti i o stvarima poput kola, kuće, novca, luksuznih stvari..., dodao je on.

U Sinaloi, gde je siromaštvo veoma rasprostranjeno i život nesiguran zbog prisustva velikog broja naoružanih grupa, ''kum'' može ženi doneti ne samo komfor, već i zaštitu.

To se desilo i Karmen (nije joj pravo ime). Ona je sklopila dogovor sa jednim od dilera. Ona živi u Kulikanu, najvećem gradu Sinaloe, ali dolazi iz veoma siromašne porodice, iz ruralnih predela, gde su deca često gladna.

-Želela sam život koji nije moja porodica mogla da mi pruži zbog siromaštva, tako da sam, kada sam imala 16 godina rekla majci da idem da živim sama, rekla je Karmen.

Ona se preselila u Kulikan i odstala je kod jedne od mnogih porodica koje su povezane sa organizovanim kriminalom. Ali ona je u toj kući bila seksualno zlostavljana. Karmen se pružila šansa kada je upoznala pouzdanog muškarca i ugrabila ju je.

-Video je da sam prestrašena i rekao mi je da uzmem njegov broj, skupila sam hrabrost da odem iz te kuće i kontaktirala sam ga, rekla Karmen.

-On mi je rekao 'ti si devojka, sama si, nemaš koga da te zaštiti u Kulikanu, koji je opasan grad, biću ti kum', dodala je ona.

Kako kaže, viđa ga kad on to poželi i da svi njegovi ljudi znaju ko je ona.

-Šetam po Kulikanu i odećam se sigurno jer znam da mi se ništa neće dogoditi, istakla je Karmen rekavši da ne zna koliko žena ima sličnu vezu sa tim čovekom.

Opsesija plastičnom hirurgijom narko dilera procurila je u šire društvo Sinaloe. Na bilbordima se mogu videti reklame za klinike koje se bave estetskom hirurgijom, kao i tvrdnje klinika da potencijalni klijenti mogu platiti intervencije putem kredita, ako nemaju keš. Neretko tinejdžerke za rođendan ili Božić kao poklon dobijaju nove grudi ili nos.

Narko kultura podstakla je ideju da su žene vlasništvo muškarca, kaže Marija Teresa Guera, pravnica koja je decenijama zastupala žene u Sinaloi.

A to, kako smatra, povećava rizik od nasilja nad ženama.

-Žene su ubijane zato što je njihov partner diler ili ih ubije muškarac ako misli da ga je izdala. Dileri šalju poruku da žena pripada njima. Poznajem žene koje žele da odu iz tog sveta, ali to je komplikovano, zaključuje ona.

I muškarci takođe odlaze ''pod nož''.

Dženet Kintero (20) koja je vlasnica kozmetičkog salona kaže da je imala preko 20 estetskih zahvata na svom telu.

-Volim to, za ženu da ode na operaciju je najlepša stvar na svetu, da promeni na svom telu što joj se ne dopada, rekla je ona.

Žene narko dilera

Ema Koronel Aispuro, žena meksičkog narko bosa Hoakina „El Čapa" Guzmana, koji izdržava doživotnu kaznu zatvora, izjasnila se prošlog meseca na federalnom sudu u Vašingtonu krivom zbog pomoći koju je pružala svom suprugu u vođenju narko kartela Sinaloa.

Ona je navodno srela Guzmana kao tinejdžerka na takmičenju lepote u Durangu u Meksiku 2007. godine i složila se da se uda za njega tog dana.

Brak je bio od koristi i njenom ocu, koji je napredovao u Sinaloa kartelu ali je 2016. uhapšen sa Eminim starijim bratom.

