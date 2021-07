NE GAZA, NE LIBAN, NAŠ ŽIVOT JE IRAN Odjekuje ulicama Teherana i većih gradova! Protesti počeli zbog manjka struje i vode VIDEO

#HappeningNow #Tehran—residents in Jomhouri Street chant, "Neither Gaza nor Lebanon, my life is for #Iran."@mikepompeo, @JJansaSDS, @RichardGrenell, @RudyGiuliani, @michaeljohns, @NikkiHaley please support Iranians for a democratic, secular, and nonnuclear republic government. pic.twitter.com/VLeEDQFOEZ