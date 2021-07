ODAVDE SAD BUDNO MOTRE I NA RUSIJU I NA KINU: Ameri ubrzano naoružavaju ovu svoju državu, tamo su prebacili i F-35 VIDEO

Mnogo je divljeg, otvorenog prostora između vojnih postrojenja na Aljasci. U blizini se mogu videti medvedi, a i vreme je divlje. Zimi se živa može spustiti na oko minus 45 stepeni Celzijusa, prenosi Glas Amerike

Pa zašto bi SAD smeštale toliko svojih trupa u tako surovo okruženje? Prema rečima ministra odbrane Lojda Ostina, odgovor je geografija.

"Mi smo indo-pacifička država i mi smo arktička nacija. A ovde na Aljasci, ta dva kritična regiona se ukrštaju", rekao je on.

Aljaska se graniči sa Tihim okeanom i Arktičkim okeanom. Vazduhoplovna baza Ejlson, u srcu Aljaske, udaljena je oko 160 kilometara od arktičkog kruga. Tamo je, rekao je Ostin, SAD pojačao odbranu i proširio obuku u nastojanju da poveća svoju konkurentsku prednost u odnosu na bliske protivnike Rusiju i Kinu.

"Videli ste kako smo nedavno ovde povećavali svoje kapacitete dolaskom dodatnih F-35, a mi smo u procesu stvaranja sposobnosti koje će podržati taj napor", rekao je on.

Što je posebno korisno jer borbeni avioni pete generacije F-35 sa sedištem u Ejlsonu mogu da dosegnu bilo gde na severnoj hemisferi. Leteti iznad severnog Pacifika? U Aziji ste. Želite li stići u Evropu? Samo skočite preko Arktika.

Trebate da uvežbavaze vojne veštine kod kuće? Ovde postoji poligon za obuku od 200.000 kvadratnih kilometara.

"Osim ako ovde niste služili, ljudi ne razumeju u potpunosti koliko je strateški važna naša država“, rekao je stanovnik Aljaske Den Salivan, član Senatskog odbora za oružane snage.

Rekao je da je Pentagon u pravu što se fokusira na vrhunske konkurente, ali je zabrinut da SAD možda neće ići u korak.

"Kina povećava svoju odbrambenu potrošnju za 10 odsto godišnje, zar ne? Nastaviće to da rade. Mi, znate, drugi mandat Obamine administracije smanjili smo izdatke za odbranu za 25%. Tramp se vratio na to. Opet se spušta. Dakle, apsolutno sam zabrinut, a tako je i sa većinom članova Odbora za oružane snage, nebitno koja je stranka", rekao je on.

Salivan je rekao da želi da odbrambeni budžet raste od 3 do 5 odsto godišnje kako bi išao u korak sa kineskim vojnim ulaganjima. I ukazuje na baze raširene po poslednjoj američkoj pograničnoj državi kao dokaz kako odbrambeni dolari mogu ići daleko, daleko od Vašingtona.

