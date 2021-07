POSLE MASOVNIH PROTESTA, MASOVNA SUĐENJA: Kubanski demonstranti sada se suočavaju sa brzim presudama zbog izazivanja nereda

Kako prenosi CNN, manje od tri nedelje posle neočekivanih antivladinih protesta, počela su suđenja i, očekivano, brze presude.

Fotograf Anjelo Troja bio je u gradu kada su hiljade Kubanaca izašle na ulice Havane uzvikujući "sloboda" i "domovina i život", što su izrazi iz viralne protesne pesme.

Troja, koji je već na sebe navukao bes kubanskih zvaničnika zbog snimanja spota za tu opozicionu pesmu, pojurio je da fotografiše protest. "Uhapšen je momentalno", rekla je CNN-u njegova majka Raisa Gonzales. "Nije čak ni stigao da ih fotografiše", dodala je ona.

Nekoliko dana kasnije, Troja i još desetak optuženih demonstranata je osuđen za podsticanje nemira. Dobio je godinu dana zatvora. Njegova majka kaže da je prilikom izricanja presude zatražio da se obrati sudijama.

"Pitao ih je kako je to fer kada nije imao advokata i kada je nevin", rekla je Raisa Gonzales. "Momentalno mu je prišao policajac u civilu i stavio mu lisice", ispričala je.

Kubanski zvaničnici odbijaju da kažu koliko je ljudi uhapšeno posle masovnih protesta koje je izazvala nestašica osnovnih namirnica i skok broja zaraženih koronom.

Grupa Kubanaca u egzilu, Kubaleks, koja prati hapšenja, navodi da je od 26. jula gotovo 700 Kubanaca uhapšeno. Kubanski zvaničnici kažu da su neke od njih i pustili. Iz Kubaleksu kažu da je 157 osoba pušteno.

Porodice demonstranata rekle su CNN-u da su njihovi najbliži uhapšeni samo zbog toga što su bili na ulici u trenutku demonstracija ili zato što su snimali proteste. Većina mladih na Kubi u životu nije videla ovoliko velike proteste. Besni zbog kritika zbog načina na koji su rasturili proteste, kubanski zvaničnici kažu da su sve procedure poštovane i da su demonstranti uništavali imovinu i napadali policiju.

"To što imate drugačije mišljenje, uključujući i političko, nije zločin", rekao je predsednik Vrhovnog narodnog suda na Kubi, Ruben Remigio Fero. "Demonstrirati nije zločin, to je pravo zagarantovano ustavom", rekao je on novinarima.

Ali u realnosti, navodi američki CNN, zvaničnici guše svake pozive na promenu i opoziciju, koja ne postoji, smatraju pretnjom.

Razvoj interneta na Kubi omogućio je Kubancima da se brzo organizuju i podele slike, snimke i informacije. Aktivisti su poslednjih godina pokušali da organizuju proteste protiv umetničke cenzure, u znak podrške LGBT zajednici i za uvođenje zakona kojim se zabranjuje surovost prema životinjama. Ali, kubanska policija i njihove "brigade za brzi odgovor" brzo su uhušili te proteste.

Kubanski zvaničnici kažu da su hiljade ljudi koje su se slile na ulice kubanskih gradova zapravo pioni njihovog arheneprijatelja - Sjedinjenih Država.

Kubanski umetnici, pisci, muzičari pobunili su se zbog hapšenja i zatražili amnestiju za nenasilne demonstrante. Vlada, suočena sa kritikama, je u nekoliko slučajeva i popustila.

Troja je prebačen u kućni pritvor odakle planira da se žali. "Trebalo bi da sam 100 posto slobodan", smatra on.

Drugi nisu bili te sreće.

Kada su protesti izbili 11. jula u radničkom kvartu La Gvinera, Odet Hernandez Krucata i njen suprug Reinijer Reinosa Kabrera su izašli na ulicu. Odet je na Fejsbuku strimovala protest. Kada su stigli do policijske stanice, čuli su se pucnji. Kubanska vlada kasnije je saopštila da je jedan demonstrant ubijen jer je pokušao da napadne policajca.

Odet i njen suprug, koji su mirno protestovali, vratili su se kući. Par je kasnije uhapšen i optužen za napad, remećenje mira, nanošenje štete javnom vlasništvu i podsticanje na nerede.

Njihova porodica tvrdi da par nije uradio ništa loše i da ne predstavljaju nikakvu pretnju ali, navodi CNN, kubanska vlada zazire od onih koji se razumeju u tehnologiju a snimak demonstracija od 22 minuta, na kome se čuju demonstranti kako uzvikuju "domovina i život" i "ujedinjeni narod se ne može pobediti" pregledan je više od 124.000 puta.

Kurir.rs