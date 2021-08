TRAŽE 18 MILIONA DOLARA ODŠTETE Pomoćnik Džordža Soroša navodno prebijao i zlostavljao žene!

Jedna od žrtvi... "Zečica" Mija Litel foto: Plejboj

Šest žena je podnelo tužbu protiv finansijera Hauarda Rubina (66), koji je godinama bio desna ruka milijardera Džordža Soroša, navodeći da ih je on tukao i seksualno zlostavljao u tajnoj prostoriji njegovog luksuznog stana na Menhetnu, prenosi Dejli mejl.

Potpisale ugovor - Žrtve krše zakon Edvard Mekdonald, advokat finansijera Hauarda Rubina, kaže da navodne žrtve krše zakon jer su one s njegovim klijentom potpisale ugovor o poverljivosti i da im preti kazna od 500.000 dolara ukoliko ga prekrše. - One su bile upoznate s tim da će možda biti povređene tokom seksualnog druženja. Moj klijent nije počinio nikakav zločin, u pitanju je civilna parnica - naveo je on. Advokat je odbacio navode da je Rubin drogirao navodne žrtve, rekavši da im je možda davao lekove za ublažavanje bolova.

Rubin, koji je oženjen, važi za beskrupuloznog bankara na Vol stritu, a plaćao je ženama 5.000 dolara da učestvuju seksualnim nastranostima, među kojima su bondidž (vezivanje), domino, sadizam i mazohizam.

Razvod posle 36 godina braka

Rubin je 1987. godine bio glavni krivac za gubitak od čak 377 miliona dolara koji je ostvario Meril Linč, investicioni ogranak Banke Amerike.

Sada je šest žena koje su učestvovale u njegovim nastranim seksualnim igrarijama rešilo da ga tuži, navodeći da ih je on zlostavljao ignorišući sigurnu reč i da ih je fizički povređivao.

Sigurna reč se određuje pre učestvovanja u ovim perverzijama.

Početak suđenja je zakazan za novembar ove godine. Žrtve traže od finansijera 18 miliona dolara odštete.

Njujork post je preneo detalje iz optužnice u kojoj se navodi da je jedna od žrtava bila toliko teško pretučena da njen plastični hirurg nije želeo da je operiše jer joj je jedan implant iz grudi bio znatno oštećen usled udarca.

Druga žrtva, koja nije imenovana, izjavila je da ju je Rubin silovao.

"Naterao me je da imamo odnos. Dok me je vezivao, rekao mi je da će me silovati kao što siluje svoju ćerku", ispričala je ona.

I ona je podnmela tužbu... "Zečica" Ejmi Mur foto: Plejboj

Prošlog meseca Meri Henri, s kojom je Rubin bio 36 godina u braku i s kojom ima troje dece, podnela je zahtev za razvod. Ona je takođe poznati bankar na Vol stritu. Rubin, koji ima kuću u mondenskim Hemptonima i stan na Menhetnu, zarađivao je miliona dolara svojim klijentima.

Trgovina ljudima

Među prvima koje su još 2017. iznele optužbe protiv njega su Plejbojeve "zečice" Mia Litel i Ejmi Mur, kao i Stefani Koldvel, koja je radila kao striptizeta u jednom klubu u Majamiju.

One optužuju Rubina za napad, premlaćivanje, seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

"Mojim klijentima niko nije uperio pištolj u glavu, ali one su prevarene i žrtve su fizičkog i seksualnog nasilja. Nijedna od njih nije dala pristanak na ono što joj se dogodilo" rekao je Džon Balestrir, advokat žrtvi.

Hauard Rubin je od 2008. do 2015. bio jedan od najbližih saradnika milijardera Džordža Soroša.

