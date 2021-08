ŽENA PREDSEDNIKA HAITIJA O JEZIVIM DETALJIMA NAPADA NA NJENOG MUŽA Umro je misleći da će obezbeđenje doći

Prva dana Haitija, Martin Moiz pronađena je kako krvarina podu pored tela svog supruga 7. jula.

Ona je preživela misteriozni napad i živi za to da se ubice dovedu pred lice pravde.

U intervjuu za CNN ona je opisala detalje napada i zatražila pomoć u razrešenju ubistva.

-Neko je naredio i neko je platio. To su ljudi koje tražimo. Želim da savet bezbednosti UN pomogne da se nađu ti ljudi, rekla je.

Moizova udovica jedini je svedok atentata na njenog muža. Ona je jedina koja je najbolje poznava žrtvu.

Znala je da nešto nije u redu te noći kada su ona i suprug čuli automatsku pucnjavu ispred kuće oko jedan sat posle ponoći.

Kada su shvatili da su napadači ušli u kuću, pokušali su, kako je rekla, da se sakriju na podu iza kreveta.

Čak ni tada ona nije bila svesna toga šta se dešava.

foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

-Tada, nisam mislila da će biti u stanju da uđu u sobu gde smo mi, jer smo imali oko 30 do 50 članova obezbeđenja u kući, rekla je Moiz.

Ipak su uspeli, u velikom bezbednosnom propustu koji haićanske vlasti još uvek nisu objasnile.

Najmanje dva šefa obezbeđenja su trenutno u zatvoru, uključujući šefa predsednikovog obezbeđenja Dimitrija Herarda i koordinatora bezbednosti palate Žana Lagela Civila.

foto: EPA-EFE/Jean Marc Herve Abelard

Iz pozicije u kojoj je ležala na podu, ruka joj se slomila i počela je da krvari na nekoliko mesta, a mogla je da vidi samo cipele napadača. Procenjuje da je desetak muškaraca ušlo u sobi, govorili su španski i tražili nešto određeno.

-Ušli su u sobu i tražili su nešto jer sam čula kako kažu 'to nije to, to je to'. Što je značilo da su našli ono što su tražili, istakla je ona.

Zek tada su skrenuli pažnju na predsednika na podu i obavili fatalan telefonski poziv, prisetila se ona.

-Bio je živ tada. Rekli su da je visok, mršav i tamnoput i možda je osoba sa druge strane žice odbrila da pucaju u njega. I onda su pucali u njega, prisetila se Moiz.

foto: EPA-EFE/Jean Marc Herve Abelard

Njen muž je bio upucan sa 12 metaka, aprostrelne rane su mu bile na glavi, telu, nogama i rukama, navodi se u izveštajima iz istrage.

Napadači se, kako je rekla njegova supruga, nikada nisu obratili predsedniku direktno pre ubistva

- Kada su ga upucali, pomislila sam da je kraj za oboje. Zatvorila sam oči, nisam mislila ni na šta drugo. Pomislila da je to naš poslednji dan, rekla je ona.

Međutim, napadači su otišli. Martin misli kako su verovali da je mrtva.

Čak i nakon napada, obezbeđenje zaduženo za zaštitu porodice predsednika Haitija nisu došli. Na kraju ih je pronašla služavka, a Martin ju je pitala da joj donese jednu od njegovih kravata kako bi zaustavila krvarenje na ruci.

Na kraju je došao tim iz nacionalne policije, Martin je prvo prebačena u lokalnu policiju, a onda avionom prebačena u bolnicu u Majamiju, zajedno sa decom.

Dok je rano ujutro napuštala svoj dom, Moiz je rekla da ju je iznenadilo odsustvo obezbeđenja na imanju.

Kako je rekla, desetine čuvara je uglavnom bilo stacionirano u kući, a njihove sobe za odmor su u stvari u podrumu kuće, kako bi se osigurala neometana smena.

- Čuvari ne bi otišli bez naređenja. Možda su primili naređenje da odu, to ja mislim. Bilo bi 50 protiv 28, imali smo veće obezbeđenje od njih. Mislim da je predsednik umro sa nadom da će njegov tim obezbeđenja doći - rekla je.

Vlasti Haitija ranije su saopštile da nijedan stražar nije povređen kada su napadači probili glavnu kapiju, prešli imanje, provalili ulazna vrata i tražili predsednikovu spavaću sobu.

Ono što predsednikovo obezbeđenje zna, je videlo ili radilo u to vreme je glavno pitanje u istrazi.

Najmanje 24 policajca je pod istragom, rekao je šef policije Haitija Leon Čarls.

