SEĆANJE NA HOROR U BEJRUTU: Prva godišnjica najveće nenuklearne eksplozije u istoriji!

Trenutak eksplozije koja je sravnila luku Pečurka je bila visoka preko sto metara foto: Profimedija

Na današnji dan svet je pogodila najveća nenuklearna eksplozija u istoriji! U Bejrutu, prestonici Libana, u luci je eksplodiralo skladište đubriva, amonijum-nitrata, koje je šest godina skladišteno.

Šteta 15 milijardi dolara

Poginulo je 218 osoba, povređeno je više od 7.500, dok je 300.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Eksplozija je bila toliko jaka da se osetila u Turskoj, Siriji, Izraelu, Palestini i na Kipru, koji se nalazi udaljen više od 240 kilometara.

Istina je spora - Pitanja bez odgovora - Šta je dovelo do eksplozije amonijum-nitrata koji je skladišten šest godina u luci? - Kako to da je eksplodiralo samo 552 od ukupno 2.754 tone uskladištenog đubriva? - Da li je istina da je ovaj amonijum-nitrat švercovan u Siriju da se pravi eksploziv? - Ima li istine u tvrdnjama da je sirijski predsednik Bašar el Asad umešan u kupovinu đubriva?

Američki seizmološki zavod je utvrdio da je eksplozija izazvala zemljotres jačine 3,3 stepena Rihterove skale. Pričinjena je materijalna šteta od čak 15 milijardi dolara. Oštećene su pojedine zgrade koje su se nalazile i 20 kilometara od mesta eksplozije.

Libanska vlada je posle eksplozije proglasila dvonedeljno vanredno stanje, a porodice žrtava i danas, godinu dana kasnije, čekaju na pravdu i odgovore. Porodice nastradalih i organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju vlasti da opstruiraju istragu koju vodi sudija Tarek Bitar.

Libanske vlasti su u februaru smenile sudiju Fadija Savana, koji je ranije vodio istragu o ovom slučaju, jer je podigao optužnicu za kriminalni nemar protiv premijera Hasana Dijaba i trojice bivših ministara.

Trka za život Prebacivanje povređenih u bolnicu foto: AP

Unicef potvrdio - Deca i dalje ugrožena Svaka treća porodica u Libanu ima dete koje i dalje oseća posledice zbog velike eksplozije u luci u Bejrutu, saopštio je Fond UN za decu (Unicef). - Svaka treća porodica, 34 odsto, ima decu koja i dalje pokazuju znake stresa - navodi se u saopštenju Unicefa, koji je u julu sproveo istraživanje među 1.200 porodica. Među odraslima je taj procenat veći i iznosi 45,6 odsto. Rezultati istraživanja objavljeni su povodom prve godišnjice eksplozije.

- Imali smo poverenje u sudski sistem Libana da će imati dovoljno integriteta da sprovede istragu do kraja. Sudija Bitar je pokazao da je pošten, ali problem je to što mi imamo nepoštene političare, rekao je Ibrahim Hotejt, koji je u eksploziji izgubio brata Tarvata (46), koji je radio u luci gde je došlo do eksplozije.

Nekad i sad Bolnička soba posle eksplozije i danas foto: AP

Ukupno 25 osoba uhapšeno je u vezi sa eksplozijom, uglavnom lučkih radnika i zvaničnika nižeg ranga. Njih 13 je već oslobođeno. Iza brave se još nalaze šef carine Badri Daher i šef bejrutske luke Hasan Kratjem. Vlasti su odbile da ukinu imunitet za nekoliko poslanika i visokih bezbednosnih zvaničnika kako bi bili ispitani u vezi sa eksplozijom.

Pravo na život

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Hjuman rajts voč (HRW) objavila je izveštaj vezan za tragediju u kome se navodi da su libanski zvaničnici, uključujući ministre policije, finansija i transporta, "prekršili pravo na život" građana jer nisu godinama adekvatno skladištili đubrivo (amonijum-nitrat), što je dovelo do eksplozije.

Podrška Brazilac Ronaldinjo juče je posetio Bejrut foto: AP

Eksplozija u brojkama 218 poginulih 7.500 povređenih 300.000 bez krova nad glavom 3,3 stepena Rihterove skale bio jak udar 15 milijardi dolara pričinjena šteta 20 kilometara udaljenost oštećenih zgrada

- Ne radi se samo o tome da su ova ministarstva pogrešila već su lučke vlasti, carina i vojni zvaničnici ignorisali postupke koji bi doveli do uništavanja ili odnošenja amonijum-nitrata, rekla je Lama Fakih, direktorka HRW zadužena za krize i konflikte.

Kurir.rs/A.P.