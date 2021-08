ITALIJANSKA BRAĆA: Da li će fašisti ponovo doći na vlast u Italiji posle uspona stranke ekstremne desnice?

Spartako Perini bio je borac pokreta otpora u Italiji i pomagao je u oslobađanju Evrope od nacista i diktature Benita Musolinija. Umro je 2001. godine kajući se samo zbog jedne stvari - što fašizam nije u potpunosti iskorenjen.

Dve decenije kasnije, Italijanska braća, potomci partije koju su 1946. godine formirale Musolinijeve pristalice, pobedili su na regionalnim izborima u Maršeu prošlog septembra okončavši 25-godišnji levičarsku vladu.

Bila je to značajna pobeda za stranku koja se poslednjih godina izvukla sa političkih margina i stala rame u rame sa desničarskom ligom Matea Salvinija, kao jedna od najvećih partija u Italiji, ako je suditi prema najnovijim anketama.

Predsednica stranke Đorđija Meloni, koja je proistekla iz omladinskog krila Italijanskog socijalističkog pokreta (MSI), sada se sprema da nasledi Marija Dragog na mestu premijera posle izbora 2023. godine, budući da je svoju stranku držala podalje od njegove veoma široke koalicije.

Iskusna političarka, Meloni je preoblikovala svoju stranku predstavivši je kao šampiona patriotizma. U svojoj autobiografiji je navela da "ne pripada kultu fašizma". Međutim, postoje neki pokazatelji da njena stranka, koja zadržala baklju MSI u bojama italijanske zastave, nije prekinula veze sa prošlošću.

U aprilu, gradonačelnik Askoli Picena, član Italijanske braće donirao je fašističke stripove školama. Nekoliko dana kasnije, na praznik oslobođenja Italije od fašizma, predsedavajuči obrazovnog odeljenja regiona Marše, poslao je pismo učenicima izjednačivši fašiste sa partizanima poput Spartaka Perinija.

"Treba da se sećamo žrtava rata bez obzira na to kojoj su strani pripadali", naveo je on.

"Uvek smo imali one koji pokušavaju da opravdaju fašizam, ali su sada ti neki na položajima", rekao je Perinijev sin Pjetro.

Jedan od prvih političkih poteza nove administracije Maršea bio je da se prekine prijem i podrška migrantima. Kao i u Umbriji, bivšem levičarskom uporištu koje je palo u ruke Lige 2019. godine, žele da zabrane rad klinikama koje daju ženama pilule za izazivanje pobačaja. Političari Italijanske braće nedavno su poručili da žene treba da sede kod kuće i brinu o deci, dok muškarci donose pravila i zakone. Partijski lideri su takođe pokušali da usvoje meru koja će ograničiti broj socijalnih stanova za Italijane.

"U ovom regionu je došlo do kulturne, društvene i političke promene i nešto od toga se preslikalo i na nove mere", rekao je Antonio Mastrovinćenco, bivši opštinski zvaničnik Maršea iz redova Demokratske stranke levog centra. Mastrovićenco priznaje da je levica ostavila plodno tlo za procvat desnice u regionu. "Grešili smo i ljudi nam to nisu oprostili", rekao je on.

Prvi znak promene pojavio se u avgustu 2016. godine kada je centralnu Italiju, uključujući delove Marše regiona, pogodio zemljotres u kome je stradalo gotovo 300 ljudi. U to vreme, Mateo Renci, bivši premijer i bivši lider demokrata obećao je da će porušeni gradovi odmah biti odnovljeni. Mnogi od njih i dan danas su napušteni i porušeni.

Liga i Italijanska braća igrala su na kartu imigracije, naročito kada je tada 18-godišnja Pamela Mastropietro ubijena u gradu Maserati početkom 2018. Za ubistvo je optužen ilegalni imigrant. Nekoliko dana kasnije i svega nekoliko nedelja pre izgora. Luka Traini, desničarski ekstremista, ranio je šestoro Afrikanaca u znak osvete zbog ubistva.

"Traini je postala oružje desničarskih snaga koje su želele da dokažu da je politika levice dovela do ovakve situacije", kaže Lina Karaseni, bivši savetnik za integraciju u Maserati i predstavnik lokalne jedinice privatne asocijacije Italija pozdravlja izbeglice.

"Odbacili su sve projekte prethodne vlade. Maserata je bila jedno od prvih mesta u Italiji gde je usvojen Sprar, sistem pronalaženja domova migrantima, i sada je ukinut. "ošlo je do porasta rasizma i sada niko ne želi da izda svoje kuće strancima", dodala je ona.

Za Paola Bericija, novinara La Republike koji piše o ekstremnoj desnici u Italiji, najsnažniji znak promene u Maršeu pojavio se 27. oktobra 2019. godine na komemorativnoj večeri u znak sećanja na godišnjicu Musolinijevog "marša na Rim". Večeri je prisustvovao Frančesko Akvaroli, sada predsednik Maršea, uz druge gradonačelnike iz redova Braće.

"To vam pokazuje kako Italijanska braća rešavanju pitanje nostalgije sa desnicom - ne samo da se ne distanciraju od nje, već je slave", rekao je Berici i dodao da je Marše postao "neka vrsta laboratorije desnice gde je ona pronašla svoje korene u fašističkim tradicijama".

Italijanska braća na lokalnim, regionalnim i opštim izborima učestvuju u koaliciji sa Ligom Matea Salvinija i Forca Istalijom Silvija Berluskonija. Alijansa drži 15 od 20 italijanskih regija. Meloni, koja je zasenila Salvinija, je sada glavna što znači da će, ako se budu ponovo udružili na izborima 2023. i pobede na njima, ona postati premijer.

"Levica je slabašno reagovala na uspon desnice u Italiji", kaže Berici. "U tome i leži opasnost. Zemlja koja je stvorila ali i porazila fašizam sada bi ponovo mogla da na čelu ima partiju koja je povezana sa tom istorijom", dodao je on.

Dolazak Italijanske braće u Marše ohrabrio je i druge desničarske grupe poput KasaPaund i Forca Nuova, kaže Perini. "Kad god se organizuju neki protesti, sutradan na zidovima nalazimo svastike a navijači Askoli Piceno fudbalskog tima pozdravljaju svaki gol fašističkim pozdravom. Ekstremisti znaju da sada ovo mogu da rade bez straha od kazne", rekao je on.

Perinija brine rezultat predstojećih izbora. "Ne verujem da će se stvari promeniti. Najgore je što deluje da su napori partizana bili uzaludni."

