DRŽAVNI PROJEKAT: Rusija počela polaganje prvog podvodnog optičkog kabla kroz Arktik

Moskva nastoji da poboljša neujednačenu komunikaciju i infrastrukturu na svom krajnjem severu gde je povećala svoju vojnu prisutnost i razvija Severni morski put kako bi on postao glavni pomorski pravac.

Projekat bi trebalo da bude završen 2026. godine i kabl će biti razvučen dužinom od 12.650 kilometara duž severne obale Rusije, od sela Teriberka na obali Barencovog mora do luke Vladivostok na dalekom istoku.

Projekta "Polar Ekspre" vodiće državna kompanija Morsviazsputnik koja će stabilnim internetom opskrbiti arktičke lučke gradove, poluostrvo Kamčatku i ostrbo Sahalin.

Aleksej Strelčenko, šef kompanije za proizvodnju i polaganje kablova, rekao je da će projekat koštati 889 miliona dolara i da će ga potpuno finansirati država.

Kabel je proizveden u arktičkom lučkom gradu Murmansku, a za izradu su se koristila kineska optička vlakna i ruske komponente, rekao je Strelčenko. U četvrtak je iz Murmanska isplovio brod kako bi počeo polaganje kabla blizu Teriberke.

Izvršni direktor Morsviazsputnika,Andrej Kuropjatnikov, rekao je da će biti potrebni dodatni spojni kablovi za povezivanje s globalnom komunikacijskom kabelovskom mrežom za šta su potrebna strana ulaganja.

"To će podrazumevati partnerstvo u smislu zajedničkog ulaganja kako bi se projekat proširio na Evropu i Aziju. To je odvojeni komercijalni projekat", rekao je Kuropjatnikov Rojtersu. Razgovara se sa firmama u Aziji, Evropi i Sjedinjenim Državama, dodao je on.

Odvojeni privatni kablovski projekat, koji je vodio ruski telekomunikacioni operater Megafon sa finskim infrastrukturnim operaterom Cinijom, obustavljen je u maju. Projekat "Arktik konekt" vredan milijardu dolara za kabl koji bi povezivao Helsinki i Tokio preko severa Rusije za sada je na čekanju.

Izvor upoznat s projektom Polar ekspres rekao je da je Megafon odustao jer nije hteo da se nadmeće sa državom, ali i zbog tehničkih poteškoća koje su projekat učinile neisplativim.

Drugi izvor upoznat s tim projektom rekao je da Megafon nije dobio državnu dozvolu zbog pitanja nacionalne sigurnosti.

Iz Megafona je Rojtersu rečeno da imaju sve potrebne državne dozvole, ali da su u maju odlučili da preispitaju "strukturu i ekonomiju" svog projekta, za šta im je potrebno vreme.

