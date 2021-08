POPLAVE NA SEVERU TURSKE Spasioci staricu spasili helikopterom od bujice! Akciju zabeležile kamere VIDEO

Zemlju koja na jugu već danima vodi borbu sa katastrofalnim požarima poplave su pogodile pokrajine uz Crno more Bartin i Sinop.

Vlasti navode da se u pogođenim regijama nastavlja evakuacija ljudi helikopterima navodeći da su neke od ulica zatvorene zbog oštećenih ili srušenih mostova.

Turkish helicopter crew airlifted an elderly woman and her family to safety after they were stranded on a rooftop as flash floods hit Kastamonu pic.twitter.com/JuHluqgm9e

Na jednom snimku se može videti kako helikopter spasava stariju ženu i njenu porodicu sa krova njihove kuće.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq

Snimci sa televizije pokazuju kako poplave nose na desetine automobila i gomilu otpada po ulicama, a jedan od snimaka prikazuje blatnjavu bujicu koja ruši kuću. Obilne padavine u regiji u petak će se ublažiti, najavila je turska meteorološka stanica.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey. Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA