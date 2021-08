SKRIVENA STRANA PORAZA AMERIČKE POLITIKE U AVGANISTANU: Da li će pobeda talibana postati vetar u leđa Al Kaidi? VIDEO

Talibani sada kontrolišu oko 66 odsto zemlje. Kada je predsednik Džo Bajden najavio povlačenje SAD pre četiri meseca, taj broj je iznosio 15 odsto. Kako gradovi padaju, ovonedeljna najgora obaveštajna procena da bi Kabul mogao pasti u roku od 30 dana izgleda da je bila izrazito optimistična, piše analitičar Čarls Lister na svom blogu na sajtu mei.edu.

Neke talibanske linije fronta sada su na manje od sat vremena od glavnog grada, gde se sada šalju američke trupe da obezbede masovnu evakuaciju ambasade - koja bi se mogla preseliti na aerodrom u Kabulu.

To je osuđujući simbol katastrofe do koje je došlo zbog preranog, uglavnom bezuslovnog i nelogično ishitrenog povlačenja. Eventualno povlačenje bilo je legitiman i verovatno pravi cilj, ali to nije bio način da se to učini. Ovo je bila velika spoljnopolitička odluka doneta uglavnom imajući u vidu unutrašnju politiku, a taj "progresivni" eksperiment je očigledno propao. Iz uprave koja se ponosi ljudskim pravima, humanitarnošću i liberalnim, demokratskim vrednostima, poštedite misli o milionima žena i devojaka koje se sada suočavaju sa životom pod srednjovekovnom, nasilno mizoginističkom vladavinom talibana. Napuštanje miliona takvoj sudbini ne deluje mi posebno "progresivno" ili odgovorno.

Eksponencijalno širenje talibana poslednjih nedelja ima mnogo veze jednostavno sa momentom. Sa svakom pobedom na bojnom polju, sposobnost grupe da prisili masovnu predaju vladinih snaga značajno je porasla. Neki ključni okruzi su pali bez ispaljenog metka. Ali sa svakom pobedom, grupa je takođe dobijala pristup ogromnoj količini teškog naoružanja. Samo od javno dostupnih snimaka, grupa je zarobila skoro 2.000 Hamvija, MRAP-ova, ATV-a, AFV-ova i kamiona za prikupljanje, američke proizvodnje, kao i tenkove, tešku artiljeriju i najmanje jedan helikopter. Zbog toga zaplene oružja Islamske države u Siriji i Iraku 2014. izgledaju trivijalno. Što je još gore, talibanske borbene snage povećale su hiljade boraca oslobođenih iz više od 10 nedavno zarobljenih zatvora.

Avganistan u kojem dominiraju talibani obećava Al-Kaidi zagarantovano sigurno utočište i očajnički mu je potreban prostor za disanje nakon dve decenije nemilosrdnog američkog pritiska protiv terorizma. Al-Kaida i dalje duguje talibanima zakletvu na vernost-taj odnos nikada neće biti prekinut pregovorima sa Zapadom. Sposobnost obaveštajne zajednice da prati i presreće pretnje terorizmom širom Avganistana pretrpela je ogroman udarac 2021. godine. Stratezi Al-Kaide retko će biti tako srećni još od terorističkih napada od 11. septembra. Džihadisti širom sveta slaviće da je pobeda talibana moguća pre 20. godišnjice 11. septembra. Nemoguće je potceniti koliko će to verovatno biti značajno za džihadistički pokret širom sveta - žanjeće se godinama, ako ne i decenijama.

Kurir.rs