ŠTA ĆE SE DESITI POSLE PADA KABULA: Andrej Mlakar i Darko Obradović u Usijanju dana DA LI U AVGANISTANU SLEDI NOVI GRAĐANSKI RAT

Talibani, koje je krajem 2001. godine proterala sa vlasti međunarodna koalicija predvođena SAD, ponovo su preuzeli vlast u Avganistanu. 7. oktobar 2001.godine nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, tadašnji američki predsednik Džordž Buš mlađi pokreće vojnu operaciju, kodnog naziva “Trajna sloboda”, pošto je talibanski režim odbio da izruči vođu Al Kaide Osamu bin Ladena.

Nakon pune dve decenije od ulaska međunarodnih trupa u Avganistan, poslednji američki vojnici se povlače iz glavnog grada Kabula koji je pao u ruke talibana pre nekoliko sati. Pad Kabula stvorio je paniku, pošto je nekoliko hiljada stanovnika pokušalo da pobegne. Mnogi se otišli na aerodom, gde zapadne zemlje organizuju evakuaciju svojih državljana. Zašto vlada Avganistana nije pružila otpor? Kakva se vlada očekuje? Da li će doći do masovnih egzekucije saradnika bivšeg režima?

Gosti Usijanja dana su Andrej Mlakar novinar dnevnog lista "Kurir" i Darko Obradović Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednost. Voditelj i urednik emisije je Jelena Pejović.

- Neće svi biti evakuisani, nego samo oni koji se nalaze na posebnom spisku, to je u proseku dnevno 1.500 ljudi, danas je talibanska milicija već počela da rasteruje ljude sa piste, bio je dogovor da talibani ne napadaju aerodrom dok se ne završi evakuacija, ali sinoć je situacija izmakla kontroli, kad je rulja probila blokade. Napravljen je er-lift do Abu Dabija, za ljude koji su sarađivali sa međunarodnim snagama, a obični ljudi su u strahu do talibana, oni znaju ko su talibani, oni znaju da će Avganistan da se vrati u 17. vek. Neki su uspeli da uđu u avione. Talibani su počeli da koriste društvene mreže, ima puno dezinformacija, kaže Mlakar.

- Talibani su protekle 2 deceniji držali oko 40% teritorije, a Avganistan funkcioniše po sistemu lokalnih gospodara, plemena i milicija, ali velika uporišta su se predala bez opaljenog metka, što upućuje na korupciju, i upravo to kao i isprepletanost odnosa, prevrtljivost, nije ništa novo, i talibani su uspeli da potkupe dobar deo vladinih snaga, jedini koji su pružali otpor su bili komandosi, i samo se oni nisu pogađali, ali važno je da je vojni budžet talibana bio 300 miliona dolara,a vlade u Kabulu 4 milijarde. Talibana ima oko 80.000 a vladinih vojnika je bilo 175.000, kaže Obradović.

- 70 posto komandosa je poginulo u borbama ranije, a talibani su motivisani i naoružani i operativno sposobni, oni su bili ranije došli na vlast sa parolom borbe protiv korupcije, kaže Obradović.

- Ruski veterani su bili upozoravali Alerikance da ne ponavljaju njihove greške, ali tako je bilo, oni su kontrolisali gradove i saobraćajnice, a ostatak zemlje ne, kaže Mlakar.

- Moramo da vidimo kakav scenaro je moguć, moguće je da dođe do ograničenog građanskog rata, možda bude više frakcija podržanih od raznih sila, a Rusiji će možda biti jako teško, zbog islamista Tadžika i Uzbeka, kaže Obradović.

- Možda će sada Avganistan postati utočište za džihadiste i islamske teroriste. Sad je i Pakistan tajna, njemu talibani u Avganistanu odgovaraju, kaže Mlakar.

- Ono što je sigurno, nema kapaciteta za balističke rakete u Avganistanu, to je razbijeno. Ratni cilj Amerikanaca je bio da neutralištu pretnju Al Kaide i da se onemogući nastanak neke druge terorističke organizacije kao globalne pretnje. Što se tiče društva, ono je bilo drugorazredni cilj, kaže Obradović.

- Već se na ulicama Kabula može videti šerijatska policija, a na meti su prvo udovice, ranija vlast im je dala da rade i otvaraju pekare i slično, da bi se izdržavale, već se žene bičuju, krenuli su sa ubistvima novinara, maloletne devojčice se otimaju iz kuća da budu robinje ili da se udaju za starije muškarce, kaže Mlakar.

