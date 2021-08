OVO JE CENA AMERIČKE AVANTURE U AVGANISTANU: Svakog stanovnika SAD je koštala po 20.000 dolara, ali ta cifra nije konačna! VIDEO

Avganistanski predsednik Ašraf Gani, koji je tokom vikenda pobegao u Tadžikistan, priznao je u saopštenju da su talibani pobedili, „presudom svojih mačeva i oružja, i da su sada odgovorni za čast, imovinu i samoodržanje svojih sunarodnika", prenosi Forbs.

A šta je sa čašću i imovinom bivših okupatora Avganistana, Sjedinjenih Američkih Država? Danas hiljade tumača i njihovih porodica čekaju vize za SAD, dok talibanski borci trijumfalno paradiraju u zarobljenim tenkovima i hamvijima koje plaća ujka Sam.

U 20 godina od 11. septembra 2001, SAD su potrošile više od 2 biliona dolara na rat u Avganistanu. To je 300 miliona dolara dnevno, svaki dan, tokom dve decenije. Ili 50.000 dolara za svakog od 40 miliona stanovnika Avganistana. U najmanju ruku, ujka Sam je potrošio više na držanje talibana podalje od neto vrednosti Džega Bezosa, Ilona Maska, Bila Gejtsa i 30 najbogatijih milijardera u Americi, zajedno.

Te cifre uključuju 800 milijardi dolara direktnih ratnih troškova i 85 milijardi dolara za obuku pobeđene avganistanske vojske, koja se raspala u sedmicama nakon što je Pentagon iznenada zatvorio vazduhoplovnu bazu Bagram početkom jula i eliminisao obećanje o vazdušnoj podršci napredujućim Talibanima. Američki poreski obveznici davali su avganistanskim vojnicima 750 miliona dolara godišnje za plate. Sve u svemu, Projekat troškova Univerziteta Braun procenjuje ukupnu potrošnju na 2,26 triliona dolara.

A troškovi su još veći u smislu izgubljenih života. U Avganistanu je poginulo 2.500 američkih vojnika, a ubijeno je još skoro 4.000 američkih civilnih radnika. To bledi pored procenjenih 69.000 avganistanskih vojnih policajaca, 47.000 ubijenih civila, plus 51.000 poginulih opozicionih boraca. Do sada su troškovi zbrinjavanja 20.000 američkih žrtava iznosili 300 milijardi dolara, a očekuje se još oko pola triliona.

Nastavićemo da plaćamo troškove dugo nakon što se završi povlačenje predsednika Bajdena iz Avganistana. Naravno, Sjedinjene Države su finansirale avganistanski rat pozajmljenim novcem. Istraživači sa Univerziteta Braun procenjuju da je kamata već plaćena više od 500 milijardi dolara (uključeno u ukupnu sumu od 2,26 triliona dolara), i smatraju da bi do 2050. samo troškovi kamata na naš avganistanski ratni dug mogli da dostignu 6,5 biliona dolara. To iznosi 20.000 dolara za svakog građanina SAD -a.

Video zapisi snimljeni sa asfalta aerodroma u Kabulu ukazuju na to da 6.000 američkih vojnika poslanih tamo nije uspelo da uspostavi perimetar čak ni oko pista, gde su prikazani Avganistanci kako puze jedan preko drugog kako bi se ugurali u avione. Izveštava se da je u jednom letu bilo 800 ljudi, a da više od 10.000 američkih građana još uvek čeka evakuaciju kao i još hiljade skloništa. Neki su toliko očajnički želeli da pobegnu od talibanskih vladavina da su se držali za stajni trap transporta koji su polazili sa aerodroma Kabul, da bi pali u smrt kada je avion počeo da se penje.

Još je manje nade za beg za generaciju avganistanskih žena i devojaka koje su odrasle u nešto liberalizovanije vrijeme, ali se sada suočavaju sa obaveznim burkama i nikakvim mogućnostima za obrazovanje i zaposlenje (nastavak talibanskog „Rata protiv žena“). procenjuje se da je 1,6 miliona više žena zaposleno u radnoj snazi Avganistana nego pre 20 godina. Talibani obećavaju da će sve to poništiti, a ljudska cena se ne može proceniti.

