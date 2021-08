TAMNI ORAO ZA AMERIČKE PROTIVNIKE: SAD razvile svoj hipersonični projektil, u njegovom dometu i veći deo Kine! VIDEO

Vojska je "uverena" da će oružje ući u upotrebu 2023. Kada to učini, Tamni orao će Pentagonu dati projektil sa sposobnošču dugog dometa koji može pokriti opseg Azije, uključujući i duboko u kinesku teritoriju i to brzinom od 5 maha.

Razvijen zajedno sa mornaricom, Tamni orao kombinuje ne-pogonsko zajedničko-hipersonično klizno telo (C-HGB) sa velikim raketnim nosačem. Nosačem ubrzava do izuzetno velikih brzina, preko pet puta brže od brzine zvuka. Evo testa iz marta 2020. koji je održan na Havajima:

Jednom kada nosačem ponestane goriva, C-HGB klizi nazad na zemlju, korača prema cilju i ispušta visoko eksplozivno punjenje. Velika brzina Dark Eagle -a omogućava mu da gađa prolazne ciljeve, a istovremeno se dokazuje nedostižnim za protivničku protivvazdušnu odbranu. Domet projektila je 2.500 km, što ga čini sposobnim da gađa ciljeve preko Južnog kineskog mora, pa čak i duboko u kinesku unutrašnjost sa lansirnih položaja na Filipinima, u Vijetnamu i Japanu, prenosi Popular mechanics.

Vojska će rasporediti Tamnog orla u artiljerijske baterije od po osam projektila. To će se sastojati od četiri vozila transportera-montažera-lansera vezanih za kamione sa po dve rakete, plus operativni centar za baterije. C-130J Super Herkules transport će rasporediti bateriju, omogućavajući joj da stigne do poljskih aerodroma bliže borbenoj zoni.

Američka mornarica raspoređuje sopstvenu verziju na moru. Rakete će se ukrcati na nove podmornice klase Virdžinia i razarače navođene rakete klase Zumvalt.

