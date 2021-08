ŠTA JE STAJALO U IZVEŠTAJU CIA O AVGANISTANU: Bajden poriče da je predvideo katastrofu, zvaničnici tvrde drugačije VIDEO

Sadašnji i bivši američki zvaničnici rekli su za EN-Bi-Si Njuz da se najgori scenario CIA o potencijalnom avganistanskom kolapsu ostvario. "To je bilo prilično blizu onoga što se dogodilo", rekao je bivši zvaničnik o scenariju.

Bajden je priznao da je 8. jula dobio obaveštajne podatke o Avganistanu odgovarajući na pitanje o obaveštajnom izveštaju koji predviđa kolaps Avganistana bez američke podrške. "To nije istina. Nisu došli do tog zaključka", rekao je on.

"Avganistanska vlada i rukovodstvo moraju se udružiti", nastavio je Bajden, izbjegavajući bilo kakve detalje izveštaja prebacivanjem odgovornosti na Avganistance. "Imaju kapacitet. Oni imaju snage. Imaju opremu. Pitanje je: Hoće li oni to učiniti?"

En-Bi-Si Njuz je u sredu izvestio da Bela kuća neće potvrditi niti poreći da li je Bajden "ikada dobio tako strašnu prognozu od svog tima za nacionalnu bezbednost".

Bajden je, međutim, tokom svog govora u ponedeljak rekao da se raspad zemlje "odvijao brže nego što smo očekivali".

Si-En-En je u utorak izvestio da je Bajdenov Stejt department tvrdio da postupa na osnovu obaveštajne procene koja predviđa da je Avganistan imao "više vremena" pre nego što talibani preuzmu "potpunu" kontrolu nad zemljom, ali su obaveštajni zvaničnici odbacili tu tvrdnju.

Upiranje prstom postalo je još zagonetnije kada je Bajdenov savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan u utorak porekao da je "upoznat" sa bilo kakvom "obaveštajnom procenom" koja bi ukazivala na to da će Avganistan tako brzo pasti.

"Zapravo nisam upoznat sa procenama obaveštajnih podataka koje opisujete. Ali takođe ne želim da ulazim u posebne obaveštajne procene", rekao je on. Različite priče Bele kuće o obaveštajnim izveštajima i ono što su ti obaveštajni izveštaji rekli nisu jasne, zbog čega je Bajden u centru pažnje kako bi razjasnio šta je znao pre nego što je država propala za manje od nedelju dana.

Verovatno će na to pitanje odgovoriti samo istraga Kongresa. A pošto demokrate kontrolišu Kongres, srednjoročni izbori 2022. godine igraće značajnu ulogu u mogućnosti stvaranja kongresnog odbora koji će ispitati Bajdenovo znanje o tome šta je znao i kada, prenosi Breitbart.

"Ja sam predsednik Sjedinjenih Država i to prestaje sa mnom", priznao je Bajden u ponedeljak.

Kurir.rs