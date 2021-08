AMERIKANCI ISMEJAVAJU BAJDENA PREKO BILBORDA: Helikopter leti iznad Kabula, a on liže sladoled ili gleda kroz roletnu VIDEO

Bajdenova politika masovne evakuacije iz Avganistana koja je počela u nedelju 15. avgusta 2021. nije baš naišla na odobravanje većine američkog stanovništva. Kada su se pojavilie slike na kojima se američki predsednik ismejava zbog avganistanske politike većina je mislila da je to namešteno, da je u pitanju montaža i da to nije istina, ali ispostavilo se da je obratno i da jeste istina.

E onda u celu priču uključili su se "Fekt čekeri" i počeli da istražuju šta je zapravo istina u ovoj priči i došli do zanimljivih snaznanja, da se ne radi o montaži, a još manje o hakovanju digitalnog bilborda.

foto: screenshot youtube/ xStreamPros

Prema rečima Donalda Teddera, vlasnika digitalnog bilborda, bilbord nije hakovan - meme je obezbedio „privatni građanin“.

Zapravo za ovu celu priču jedan građanin je izdvojio keš za dva mema koja se neprestano vrte. Slike u kojima se imejava Bajden i njegova porazna avganistanska politika pojavili su se u mestu Vilmington u Severnoj karolini.

foto: screenshot youtube/ xStreamPros

Naravno, Amerikaci su odmah primetili ove memove i onda su slike krenule put interneta.

Na jednoj slici vidi se kako Bajden liže sladolet dok helikopter američke ovjske CH-47 Činuk leti izand američke ambasade u Kabulu. A na drugom memu se vidi kao Bajden viri kroz roletne

foto: screenshot youtube/ xStreamPros

Jedan korisnik Jutjuba pod imenom xStreamPros objavio je snimak digitalnog bilborda, koji se nalazi blizu raskrsnice ulica Eastwood Road and Racine Drive u Vilmingtonu, koji prikazuje satirčni mem. Video je postavljen 17. avgusta 2021. Snimci ekrana video zapisa prikazuju meme na bilbordu uključeni su sa njihovim vremenskim oznakama.

Korisnici društvenih medija spekulisali su da je Tedder, predsednik kompanije Tedder Media Management, LLC, odgovoran za postavljanje mema na bilbord. Međutim, Tedder to nije potvrdio niti demantovao. U telefonskom razgovoru sa vodećim pričama 18. avgusta 2021. godine, Tedder je samo potvrdio da su memi na bilbordima postojali s namerom.

Na pitanje ko je platio bilbord za prikazivanje slika i da li je to oglašivač ili on sam, Tedder je rekao da je to "privatni građanin" koji je odlučio da se "probudi jednog jutra" i prikaže meme. Zatim je rekao da je bilbord

... ne govori ništa osim osećaja u koje (privatni građanin) veruje.

Osim velike kompanije za spoljno oglašavanje Lamar, Tedder je jedini vlasnik digitalnog bilborda u Vilmingtonu.

Kurir.rs/A.M.