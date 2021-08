DVA PUTA SU POKUŠALI DA JE UBIJU, ALI OVA AKTIVISTKINJA NE ŽELI DA ODE IZ AVGANISTANA Kufi: Moglo je da se dođe do dogovora

Nekadašnja članica parlamenta u parlamentu, prva žena potpredsednica avganistanske Narodne skupštine i aktivistkinja za ženska prava, rekla je za Gardijan da je haotično povlačenje potkopalo sve učinke koje su SAD i avganistanska vlada imale sa talibanima na razgovorima u Kataru.

- Avganistan je žrtva greške. Predsednik Bajden je mogao da pričeka smirivanje političke situacije i da pokuša da dođe do sporazuma, rekla je ona.

-Moglo je da se dođe do dogovora. Ovako, haos koji je nastao u zemlji nepotrebno je doveo u rizik veliki broj ljudi, rekla je Kufi iz svoje kuće u kojoj je dosad preživela dva pokušaja ubistva.

Zloupotrebili dozvolu putovanja

Kaže kako su svi Avganistanci priželjkivali odlazak međunarodnih snaga.

- Nije održivo ni logično sa bilo koje strane gledišta posmatrati strane sile kako štite tvoju zemlju, ali je pogrešno što se povlačenje dogodilo sada, kada su svi bili toliko blizu konačnog dogovora. Da su Amerikanci ostali dosledni svom političkom pritisku na pobunjenike, sigurna sam da bi pregovori uspeli - dodala je političarka i aktivistkinja.

Nezadovoljna je i načinom na koji su američke vlasti organizirale pregovore, naročito kada je reč o ukidanju zabrane putovanja za talibane kako bi mogli prisutvovati pregovorima u Dohi. Oni su to zloupotrebili.

- Otišli su u Kinu, Rusiju, Tursku i Iran kako bi ojačali podršku tih zemalja. Zato svet mora pomno da posmatra kako će se razvijati ova situacija - rekla je Kofi. Dodala je da ne želi da napusti zemlju uprkos velikoj opasnosti koja joj preti, ali i da je izuzetno zabrinuta za žene i devojčice u Avganistanu.

- Žene se osećaju ostavljene, muškarci se osećaju napušteno, žene se osećaju izdato... Svetski lideri nisu ispoštovali ono što su rekli - dodaje.

Ipak, uverena je da ima nade za Avganistan, piše Gardijan.

- Žene su ovde otporne i dalje mogu da budu pokretači promene u zemlji. One žele da doprinesu boljem avganistanu, da pomognu da se izgradi bolja država, a ovog puta je drugačije. Žene su sposobne za razne stvari, nisu deo destrukcije već izgradnje te se nisu borile među militantima. Juče je u Kabulu bio protets, svega šest ili sedam žena se pojavilo, ali i to je pokazalo kako postoje one koje su spremne da podignu svoj glas.I mislim da će se to nastaviti, da će svetu poslati poruku i skrenuti pažnju na ono što im je nametnuto. Žene Avganistana samo žele poštovanje i ravnopravnost - rekla je.

Talibani moraju da preduzmu hrabre korake

foto: EPA-EFE/STRINGER

Ne zna šta će se dalje događati u zemlji.

- U izjavama za medije talibani su poručili da su stvari sada drugačije. Talibani moraju poduzeti hrabre korake kako bi promenili svoje stare navike, jer jedno su političke izjave, a drugo borci na terenu koji se s tim stavovima ne slažu. Talibanske političke vođe, neki od njih, u Kataru su uvideli kako je moguće imati emirat koji poštuje žene, dozvoljava im da se školuju i da se bave politikom. Ali talibanski pristup veri je duboko konzervativan i pomešan s tradicijom koja nema verze sa islamom. Za burke, recimo, nema mesta u islamu, ali mnogo mladih talibana to ne zna jer nisu obrazovani. Nedavno sam razgovarala s mladim talibanom. Pitala sam ga šta ga je navelo da im se priključi. Rekao je da ga je pozvala njegova vera. Ali šta on zna o veri kada se uopše nije školovao!? - pita se Kofi.

Ponovila je da nikad ne bi napustila svoju zemlju jer veruje da za Afganistan ima nade.

- Ovo je moja zemlja i živela sam sa usponima i padovima Avganistana čitav život. Mislim da to više nije ni pitanje izbora. Nikad ne bih menjala ovu klimu, toplinu mojih ljudi za bilo koju zemlju na svetu. Dala sam krv za Avganistan. Ali, u ovom trenutku sam u opasnosti, u riziku zbog onoga što jesam i što radim. Javno govoriti znači suprostaviti se onima koji misle drugačije, a to nisu samo talibani već i razne druge grupe - kaže.

Cela porodica u opasnosti

Prošlog avgusta Kofi je pogođena u rame, metak ju je zamalo pogodio u grudi.

- Ćerke su mi u Kabulu, kuća moje sestre je napadnuta, svi članovi moje porodice, žene i muškarci, su u velikoj opasnosti . Kad bih imala izbora, odvela bih ćerke negde na sigurno, ali bih se onda vratila - rekla je.

Dodaje da su ljudi vrlo ljuti i razočarani potezom Sjedinjenih Američkih Država te da mnogi od njih više nikada neće imati poverenja u Amerikance. Ali, podseća na 2014. godinu kada je Džon keri došao u Afganistan i postavio (prodemokratskog) Ašrafa Ganija za predsednika.

- Tako da je vrlo teško predvideti budućnost. Okolnosti su vrlo neizvesne, u najboljem scenariju uspećemo da formiramo inkluzivnu vladu koja će brinuti o potrebama svih Avganistanaca i imaće izbore na kojima će prisustvovati žene. U najgorem slučaju će nam međunarodna zajednica potpuno okrenuti leđa i Avganistan će kao Islamski emirat ponovo potonuti u bedu. Jedino što mi preostaje je da ostanem i da se borim za naše žene i mučarce, zaključila je ona.

Kurir.rs/Gardijan/Jutarnji list