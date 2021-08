TALIBANI PROGLASILI ISLAMSKI EMIRAT AVGANISTAN: Džihadisti širom sveta osokoljeni pobedom nad Amerikom

Ta­li­ban­ske sna­ge pro­gla­si­le su ju­če Isla­m­ski emi­rat Av­ga­ni­stan. To je isto ime ko­je su ko­ri­sti­li od 1996. do 2021, ka­da su bru­tal­no vla­da­li ovom dr­ža­vom. Za­bi­hu­la Mu­dža­hid, po­r­t­pa­rol ta­li­ba­na, obja­vio je de­kla­ra­ci­ju i no­vo/sta­ro ime na Tvi­te­ru.

Krah vlade

Ovim po­te­zom sa­mo če­ti­ri da­na na­kon što je preu­ze­la Ka­bul, ek­stre­m­na isla­mi­sti­č­ka gru­pa pot­pu­no je sa­hra­ni­la bi­lo ka­kvu šan­su op­stan­ka av­ga­ni­stan­ske vla­de uspos­ta­vlje­ne dok su ame­ri­č­ke tru­pe bi­le u ze­mlji.

Mu­dža­hid je ta­ko­đe na­veo da fo­r­mi­ra­nje Isla­m­skog emi­ra­ta Av­ga­ni­sta­na do­la­zi 102 go­di­ne po­što je Bri­ta­ni­ja pre­da­la kon­tro­lu nad tom ze­mljom. Sva­kog 19. av­gu­sta Av­ga­ni­stan pro­sla­vlja na­cio­nal­ni pra­znik ko­jim se obe­le­ža­va sti­ca­nje ne­za­vi­snos­ti od te ko­lo­ni­jal­ne su­pe­r­si­le.

Ova ve­li­ka po­be­da ta­li­ba­na, ko­ji su u dru­goj po­lo­vi­ni de­ve­de­se­tih šo­ki­ra­li pla­ne­tu uspos­ta­vlja­ju­ći na­j­bru­tal­ni­ju i na­j­kr­va­vi­ju ve­r­zi­ju še­ri­jat­skog za­ko­na, oso­ko­li­la je ve­ći­nu dži­ha­di­sti­č­kih gru­pa ši­rom sve­ta. Već se po­ja­vlju­ju ve­sti o ja­ča­nju Al Kai­de, zbog sa­ra­d­nje s ko­jom su se ta­li­ba­ni 2001. i na­šli na uda­ru SAD, a sli­č­no se de­ša­va i sa te­ro­ri­sti­č­kim gru­pa­ma po­put Bo­ko ha­ra­ma i Isla­m­ske dr­ža­ve. Na­j­bo­lja ilu­stra­ci­ja to­ga je pre­t­nja ko­ju je ju­če Izrae­lu upu­tio Ha­san Na­sra­lah, vo­đa li­ban­skog ek­stre­mi­sti­č­kog Hez­bo­la­ha.

- Ta­li­ban­sko preu­zi­ma­nje Av­ga­ni­sta­na je mo­ral­ni pad Ame­ri­ke. Oni ko­ji to na­j­po­m­ni­je po­sma­tra­ju i izvla­če za­klju­č­ke iz to­ga su Izrae­l­ci - re­kao je on. Oce­nio je i da je pred­sed­nik SAD Džo Ba­j­den „vo­ljan da pri­hva­ti isto­ri­j­sku gre­šku da bi do­ka­zao iz­me­nu po­li­ti­ke“, od­no­sno da SAD u bu­du­ć­nos­ti ne­će ra­to­va­ti sa dru­gim ze­mlja­ma i upi­tao re­to­ri­č­ki šta će no­va ame­ri­č­ka spo­lj­na po­li­ti­ka zna­či­ti za Li­ban i nje­go­ve su­se­de.

Po­r­t­pa­rol ta­li­ba­na o no­vom sistemu

Ne­ma de­mo­kra­ti­je,sa­mo še­ri­jat­sko pravo

Av­ga­ni­sta­nom bi mo­gao da vla­da sa­vet, na­kon što su ta­li­ba­ni preu­ze­li vla­st, dok će če­l­nik isla­mi­sti­č­kog po­kre­ta Hai­ba­tu­la Ahu­n­dža­da ve­ro­vat­no osta­ti vr­hov­ni vo­đa, re­kao je za Ro­j­te­rs vi­so­ko­po­zi­cio­ni­ra­ni član ta­li­ba­na i je­dan od po­r­t­pa­ro­la Va­hi­du­la Ha­ši­mi. Ta­li­ba­ni će ta­ko­đe po­ku­ša­ti da pri­do­bi­ju na svo­ju stra­nu bi­v­še pi­lo­te i pri­pa­d­ni­ke av­ga­ni­stan­ske voj­ske, ka­zao je on. Osta­je da se vi­di ko­li­ko će uspe­šno to spro­ve­sti ta­li­ba­ni ko­ji su ubi­li hi­lja­de vo­j­ni­ka to­kom po­sled­njih 20 go­di­na. Pret­hod­no su po­se­b­no ci­lja­li av­ga­ni­stan­ske pi­lo­te ko­je je obu­čio SAD, pre­no­si Ju­tar­nji li­st. Stru­k­tu­ra ko­ju je Ha­ši­mi pred­sta­vio ima sli­č­nos­ti sa dr­žav­nim si­ste­mom Av­ga­ni­sta­na ka­da su po­sled­nji put nji­me vla­da­li ta­li­ba­ni. Ahu­n­dža­da će ima­ti ve­ro­vat­no ve­ći zna­čaj od še­fa sa­ve­ta ko­ji će bi­ti ekvi­va­lent pred­sed­ni­ku ze­mlje, do­da­je Ha­ši­mi. - Mo­žda će nje­gov za­me­nik ima­ti ulo­gu pred­sed­ni­ka - ka­zao je Ha­ši­mi na en­gle­skom. Vr­hov­ni vo­đa ta­li­ba­na ima tri za­me­ni­ka - Ma­vla­vi­ja Ja­gu­ba, si­na mu­le Oma­ra, Si­ra­džu­di­na Ha­ka­ni­ja, ko­ji je vo­đa mo­ć­ne vo­j­ne mre­že Ha­ka­ni, i Ab­du­la Ga­ni­ja Ba­ra­da­ra, če­l­ni­ka po­li­ti­č­kog ogran­ka ta­li­ba­na u Do­hi. Ha­ši­mi obja­šnja­va da mno­ga pi­ta­nja u ve­zi sa po­li­ti­č­kim sa­sta­vom ze­mlje još ni­su ra­zre­še­na, ali zna se da Av­ga­ni­stan pod ta­li­ba­ni­ma ne­će bi­ti de­mo­kra­ti­ja. - Ne­će uo­p­šte bi­ti de­mo­krat­skog si­ste­ma jer on ne­ma ni­ka­kvu ba­zu u na­šoj ze­mlji. Ne­će­mo ra­spra­vlja­ti o to­me ka­kav tip po­li­ti­č­kog si­ste­ma tre­ba da se uve­de u Av­ga­ni­sta­nu za­to što je to oči­gled­no. To je še­ri­jat­sko pra­vo i to je to - do­dao je.