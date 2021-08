ZEMAN TVRDI DA GA TAJNA SLIŽBA PRISLUŠKUJE: Pošto nema telefon, koriste mobilne njegovih saradnika

"Pre nekoliko godina me je jedan visoki oficir BIS obavestio da je šef BIS gospodin Koudelka naredio da prisluškuju moju najbližu okolinu. Znači i mene zato što se prisluškuju mobilni telefoni a kao što znate ja telefon nemam. Obavestio sam o tome premijera a on mi je kazao da je zaustavio prisluškivanje ali to nije bila istina", kazao je Zeman u nedelju u intervjuu češkom tabloidu Blesk.

Premijer Andrej Babiš još u toku intervjua demantovao je šefa države i podsetio da kao predsednik Vlade nema pravo niti moze da zna koga na osnovu naloga suda policija ili tajne službe prisluškuju i da se nikada za to nije ni interesovao.

Zeman je u intervjuu kada ga je novinarka podsetila da BIS mora da ima nalog od sudije Vrhovnog suda za prisluškivanje to osporio ne navodeći dokaze da li je ili nije Vrhovni sud izdao takav nalog.

BIS i Vrhovni sud su kao i premijer Babiš Zemana odmah demantovali saopštenjima da se sva prisluškivanja odvijaju striktno po zakonima.

"Optužbe su ozbiljne. Želimo da znamo i stav šefa BIS Mihala Koudelke. Na zatvorenoj sednici može da nam kaže više nego što može da se kaže medijima", kazao je šef Odbora za kontrolu obaveštajnih službi Pavel Bjelobradek.

Češki mediji su ranije izvestili iz nezvaničnih izvora da BIS prisluškuje i prati kontroverznog neformalnog savetnika predsednika Zemana, Martina Nejedlog koji ima dobre veze u Kremlju i sa ruskim privrednicima ali, kao ni neki drugi iz okoline predsednika, nema proveru da dolazi u dodir sa poverljivim dokumentima a ne zna se čime se uopšte bavi.

foto: TANJUG/ ZORAN ZESTIC

"Ako predsednik ima čudne prijatelje koji daju povoda da ih prisluškuju ili prate ne može da se čudi ili ljuti što će se i on pojaviti u stenogramima. Ukoliko čak predsednik kaže da on lično telefon nema nego da ga pozajmljuje ne može da se čudi. Trebalo bi da ga pozajmljuje od ozbiljnih ljudi kod kojih ;ne preti da bi mogli da budu podozrivi i da daju povoda BIS ili policiji da ih prisluškuje", kazao je dnevniku Lidove novini bivši šef češke kontraobaveštajne službe Karel Randak.

Poslanici opozicije i komentatori počeli su odmah da se šale i traže od vlade da predsedniku Zemanu hitno kupi telefon.

Ovo nije prvi put da se u Češkoj prisluškuje, ne ciljano već zbog svojih prijatelja, šef države, pošto se isto desilo bivšem predsedniku Vaclavu Klausu kada je policija prisluškivala njegovog prijatelja privrednika Ranka Pecića.

"Kad pogledate zakon o tajnim službama i zakon o BIS ako imaju dozvolu od sudije mogu da prisluškuju bilo koga. Predsednik nema imunitet protiv prisluškivanja. U normalnom društvu šef službe obavesti predsednika: ´pazite na tog čoveka, ne bi trebalo da imate nikakve veze sa njim´. Ne kažu mu da je prisluškivan nego da je sumnjiv. Kod nas to ne dolazi u obzir. Kao što vidite predsednik bi to odmah osumnjičenom istrtljao što je nedopustivo", kazao je Randak.

Predsednik Zeman je već nekoliko godina u sukobu sa BIS i pre svega njenim direktorom Koudelkom, koga pokušava vršeći pritisak na premijera Babiša da smeni a više puta je odbio da ga povisi u čin generala.

Iza sukoba stoje izveštaji BIS koji ukazuju na pretnje koje može po stabilnost Češke da predstavlja Rusija i donedavno njeni agenti u Češkoj a takodje na upozorenja da u dogradnju čeških nuklearnih elektrana Dukovani i Temelin ne bi trebalo puštati kompanije koje mogu predstavljati rizik po bezbednost zemlje.

Zeman je takodje tražio od Koudelke da mu preda poverljiv spisak svih ruskih agenata u Češkoj i čime se bave, što je BIS odbila, pošto šef države na to nema pravo.

Kurir.rs/Beta