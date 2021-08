LJUBAV ILI UCENA Zatvorenik telefonom snimio strastveni poljubac sa ČUVARKOM! Snimak izazvao haos u Škotskoj VIDEO

Pažnju škotskih medija zaokupila je vest koja je odjeknula kao bomba da je zatvorenik Kevin Hog snimljen u strastvenom zagrljaju sa čuvarkom zatvora Rejčel Vilson. Da stvar bude gora on je sve to snimio telefonom da bi posle strastvenog poljupca prozborio "to sam hteo".

Šokantni snimak nastao je u zatvoru Adievel, kada je zatvorska čuvarka ušla u njegovu ćeliju i počela da se sa zatvorenikom strastveno ljubi.

Zbogo ovog snimka digla se zatvorska služba, koja je saopštila da čuvarka više ne radi i da su snimke predali policiji, koja treba da ispita sva dešavanja oko nastanka snimka.

Da stvar bude gora ova snimak poslednjih nedelja zatvorenici škotskih zatvora međusobno dele

Kako piše dailyrecord u početku se strahovalo da zatvorenik, koji izdržava kaznu zatvora od tri godine zbog saobraćajnih prekršaja je postavio snimak kako bi ucenjivao čuvarku. Međutim, upućeni iz ovog zatvora tvrde da je zatvorenik napravio ovaj snimak kao bi se hvalio među ostalim zatvorenicima.

Na društvenim mrežama objavljen je isečak snimka na kome se vidi Hog koji je smešten u modernoj zatvorskoj ćeliji sa belim zidovima kako postavlja mobilni telefon na policu okrenutu prema vratima i počinje na snima.

Na snimku se vidi Hog kako se kreće po ćeliji, uzima gutljaj vode da osveži usta, a nekoliko sekundi kasnije kod njega u ćeliju ulazi čuvarka . Na snimku se čuje kao njih dvoje međusobno šapuću, pre nego što je Hog zgrabio čuvarku i strastveno je poljubio. Poljubac je trajao nekoliko sekundi.

Posle poljupca čuje se Hog koji je rekao: "To sam hteo". Pošto je čuvarka otišla, snimanje je prekinuto.

Izvor iz zatvora rekao je da je bio u pitanju nedozvoljni pristuo, čluvarka bi pristisnula panik taster, a iz video snimka se vidi da nije bila prinuđena, niti uplašena i da je bila dobrovoljni učesnik.

Da u zatvoru Adievel vlada popričičan haos govore i detalji da vlada hronični nedostatak čuvara i da zatvorom faktički vladaju zatvorenici. Neki izvori govore da je bilo slučajeva da su neki zatvorenici noću ostajali otključani i da su dolazili odlazili kad su poželeli.

Izvori iz ovog zatvora za dailyrecord kažu da su posebno ugoržene žene koje rade kao čuvari zatvora.

Neki čuvari su su pristisnutim pretnjama i ucenama pristali da u zatvor zatvorenicima unose i zbaranjenu robu, a ono što svi strahuju jeste mogućnost da neki zatvorski čuvar čak strada.

Kurir.rs/dailyrecord