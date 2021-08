BAJDEN NAREDIO NAPAD NA ISLAMSKU DRŽAVU U AVGANISTANU Odgovorićemo snažno i precizno! Mesto i vreme biramo mi

Američki predsednik Džo Bajden u obraćanju naciji iz Bele kućče saopštio je da je vojnim komandantima naredio da pripreme operativne planove za napad na lidere, borce i objekte u kojima poravi Islamska država, avganistanski ogranak.

"Odgovorićemo snažno i precizno, na mestu i na način koji odaberemo", rekao je Bajen, odbijajući dati detalje o vremenu napada.

„Ovi teroristi ISIS -a neće pobediti. Spasićemo Amerikance. Izvući ćemo naše avganistanske saveznike. Naša misija će se nastaviti ", rekao je predsednik. "Amerika se neće uplašiti."

Bajden je dodao da današnji napad u blizini aerodroma Kabul neće zaustaviti američku misiju evakuacije američkih građana i afganistanskih civila iz Afganistana.

Bajden je rekao da su njegovi komandanti na terenu "jasno stavili do znanja da možemo i moramo da završimo ovu misiju i da ćemo to učiniti, i to sam im naredio".

Kurir.rs/A.M.