TALIBANI NA VRATIMA POJEDINIH AVGANISTANACA POČELI DA OSTAVLJAJU ZASTRAŠUJUĆE PORUKE Ili se predajte, ili ćemo vas ubiti

U beleškama žrtvama naređuju da došu na sud koji sazivaju talibani. Ako to ne učine, sledi smrtna kazna, prenosi Dejli mejl.

Jedan od onih koji su primili ovo upozorenje je i Naz, 34-godišnji otac šesoro dece čija je građevinska kompanija pomogla britanskoj vojsci u izgradnji puteva u Helmandu i puta u kampu Bastion.

On se prijavio da se preseli u Britaniju u skladu sa ARAP -om, avganistanskim programom preseljenja, ali je odbijen.

-Pismo je službeno i sa pečatom. To je jasna poruka da žele da me ubiju. Ako dođem na sud, platiću svojim životom, rekao je Naz.

-Ako to ne učinim, ubiće me - zato se krijem, pokušavajući da pronađem način da pobegnem. Ali treba mi pomoć, dodao je.

Druga žrtva, bivši britanski vojni prevodilac, upozorena je da je ''špijun nevernika'' i da se preda ili će platiti životom.

Treće noćno pismo upozorilo je brata prevodioca da je osuđen na smrt jer ga sklanja, dok je četvrto pronađeno u cipeli bivšeg britanskog vojnog prevodioca dok se molio u džamiji.

Pisma su tradicionalni avganistanska metoda zastrašivanja. Koristili su ih borci mudžahedini tokom sovjetske okupacije, a zatim i talibani kao propagandno oruđe i kao pretnju. Često se koriste u ruralnim zajednicama, a sada se šire i u gradovima.

Ona koja su primili bivši britanski prevodioci osmišljena su tako da šire strah i poštuju talibanske direktive uz pretnje nasiljem ili smrću ako se "zahtevi ne ispune".

Šir (47) je radio na prvim linijama fronta u Helmandu i imao je kfalifikacije da ode iz zemlje, ali nije mogao da se probije kroz gužvu na aerodromu kako bi se ukrcao na evakuacioni let.

-Moja ćerka je pronašla pismo zakucano na vratima. Traže od mene da se predam sudu islamskog Emirataili će me oni pronaći i tada će me ubiti, rekao je on.

On se odmah iselio iz svog doma i sada se krije.

-To je pismo koje je napisano da unese strah, upozorenje i pretnju tebi i tvojoj porodici. Moraš da se povinuješ naredbama talibana ili da se potrudiš da te ne uhvate.

