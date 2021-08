KAO OVCE MEĐU VUKOVIMA Američki misionar govori o sudbini hrišćana pod vlašću talibana! Jedna grupa će verovatno izbeći smrt VIDEO

Džon Viver, autor knjige "Unutar Avganistana: misija milosrđa ratom razorenom narodu pre 11. septembra i posle njega" kaže da su avganistanski hrišćani "poput ovaca među vukovima", pod pretnjom su smrti i mnogi su već pobegli iz svojih rodnih gradova za druge gradove. Neki su prešli u susedne zemlje tražeći utočište, dok su drugi pobegli preko aerodroma u Kabulu.

"Talibani traže ljude koji su napustili islam i koji sada slede Isusa", ​​objasnio je Viver. "Dakle, ovo je očajno vreme za našu braću i sestre i moramo da stojimo u molitvi sa njima i da se zalažemo za njihovu situaciju."

Iako Viver ne može da proveri izveštaje da talibani od vrata do vrata izdvajaju i ubijaju hrišćane, on sumnja da su neki možda već bili mučenici, prenosi Si-Bi-En Njuz.

"Vrlo je verovatno da su neki već izgubili život. Ali barem u našim glavnim mrežama, na sreću, niko od naših glavnih vođa to još nije prijavio jer su mnogi od njih pobegli na drugu lokaciju, ili se kriju, ili preselili su se ili smo im mi pomogli da se presele", rekao je Viver.

"Ali da, oni se love, na meti su i ekstremna je opasnost u kojoj se trenutno nalaze", dodao je on.

Iako su mnogi vodeći lideri kućnih crkava u najvećoj opasnosti jer su dobro poznati zbog svojih evangelističkih napora, hrišćani druge, treće i četvrte generacije verovatno će proći "ispod talibanskog radara".

Viver kaže da su neki odlučni da ostanu u Avganistanu kako bi unapredili Božje kraljevstvo.

"Mnogi se osećaju pozvanim da ostanu. Oni znaju da je ovo njihova domovina i sada kao građani Božjeg kraljevstva, žele da budu prisutni, žele da ostanu", insistirao je Viver. "Neki su voljni da prihvate patnju progona koja bi mogla doći i poverovaćemo da će neki od vernika druge, treće i četvrte generacije koji su tamo moći da podnesu oluju."

"Verujemo da će im Bog dati milost da ostanu i da će videti ispunjenje Velike povelje, evanđelje koje se širi na svako pleme i naciju širom Avganistana", rekao je on.

Viver traži hitnu molitvu za preostale hrišćane-da ostanu verni Hristu.

"Molite se da poznaju dobrotu i milost Božiju, glas njihovog dobrog pastira, On bi bio s njima u patnji i ako moraju da beže, da bismo im mi i drugi mogli pomoći-različite organizacije koje su uključene ", primetio je.

I Viver podseća ljude da se takođe mole za spas talibana.

"To je jedna od najvećih nedostižnih grupa ljudi, paštunski narod. Pomolimo se", objasnio je on. "Sigurno je Bog istakao, Njegovo srce je za nacije i za narod Avganistana. Pomolimo se da bi to unapredilo napredovanje Božjeg carstva, širenje Njegovog jevanđelja među paštunskim narodom."

