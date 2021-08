ZAVRŠENA EVAKUACIJA U KABULU Životić: Talibani su napravili kardinalnu grešku kad su upali u Kabul!

Talibani su u potpunosti preuzeli vlast u Kabulu, nakon što je istekao rok za povlačenje trupa vojske Sjedinjenih Američkih Država. Poslednji avion je odleteo, a više hiljada Avganistanaca je ostalo prepušteno na milost i nemilost militantskim verskim ekstremistima jer nisu uspeli da se evakuišu.

Šta će biti sa onima koji žele da napsute opasnu zonu i koji su krenuli da pešače preko planina kako bi napustili Avganistan? Da li je povlačenje vojske SAD udarac za Ameriku kao supersilu, a šansa za Kinu? Šta će vrhovni vođa talibana Hibatula Akundžada koji je trenutno u Kandaharu poručiti kada se pojavi u javnosti?

Gosti Usijanja dana su prof. dr Dragan Simeunović, politikolog i Ilija Životić, ekspert za bezbednost i narodni poslanik.

foto: Kurir

"Oni su otišli, ali ne znači da se neće vratiti jednog dana. To je bio njihov najduži i najskuplji rat u istoriji. Oni su došli da bi kaznili Al kaidu koja je sprovodila terorističke pripreme. SAD su udarile svom žestinom, Uništili Al kaidu preko 90 posto i ona ne bi opstali da nije bilo Drugog napada na Irak", dodao je Simeunović.

On je dodao da se islamske zemlje nemogu demokratizovati kao hrišćanske i to je dokaz upravo Avganistan uporedivši to sa sađenjem "palme na severnom polu".

foto: Kurir

Simeunović je dodao i da Talibani nisu teoristi nego fundamentalisti.

"Oni nisu teroristi, ali jesu fundamentalisti. Da su teroristi Amerikanci sa njima ne bi sarađivali. Njima nije stalo da ih svet previše uvaži. Američki problem je što su se oni i NATO povlačili u rasulu. Rasulu je doprinela atmosfera jer svi koji su bili na strani Amerikanaca i NATO bili su u stanju panike."

On je dodao da ljudi koji su otišli su im potrebni za stvaranje političke emigracije. Amerikanci će biti u Kataru i motriće u Avganistan i oni će se vratiti ako bude trebalo.

"Talibani su po meni napravili kardilanu grešku. Upala je grupa u zatvor. pogubili sve pripadnike Islamske države Korasana i ubili lidera Abu Musu Korasana i usledio je odgovor na likvidaciju. I to prvi napad kad se zaleti u masu. Združeni štab je 24 sata pre napada dao obaveštenje o napadu. Isledio je propust da se zatvori kapiju. Napadač je prošao dva kontrolna pukta. Drugi napad je izveden minobacačima. Talibanska vojska ima 80.000 boraca i njima će trebati dosta vremena da gospodare celom teritorijom", izjavio je za Kurir Životić.

Proseor Simeunović je dodao da je Avganistan pravljen veštački.

Kurir.rs/A.M.