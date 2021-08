DA JE TRAMP PREDSEDNIK 13 VOJNIKA SAD BI BILO ŽIVO: Republikanac očekuje da preostale Amere u Avganistanu čeka jeziva sudbina!

Foto: U.S. Marines/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

"Da je Donald J. Tramp trenutno predsednik, mogu vam garantovati da bi bili živi", tvrdi Džekson. "Ne sumnjam u to. Ovo sve [Džo Bajden] radi. Ovo je katastrofalan način na koji su se izvukli".

Džekson je upozorio da će Talibane ili ISIS iznuđivati i držati otkupninu za Amerikance ostavljene u Avganistanu, prenosi Brajtbart.

"To je talačka situacija, koja će se proglasiti u narednih nekoliko nedelja, nije ništa drugo nego talačka situacija, a mi smo već u situaciji da talibani shvataju da mogu tražiti ogromne sume novca omogućiti ljudima prolaz kroz kontrolne punktove. Tako će talibani iznuđivati otkupninu za ljude, a oni će ih u osnovi držati kao taoce i neće im dopustiti da odu [sve dok im neko ne plati otkupninu i pusti ih da prođu kontrolni punkt".

Bajdenu se žuri tokom odavanja pošte poginulim vojnicima u Kabulu foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

"Trenutno postoje veliki napori za ljude spolja - za Amerikance - da dođu do novca [Amerikancima u Avganistanu] kako bi mogli da plate da prođu ove [talibanske] kontrolne punktove, a to postaje ogromna količina novca. Počelo je kao 1.000 dolara, a zatim je bilo 2.000 dolara, a sada je to kao 15.000 dolara ili nešto smešno po osobi. "

Džekson se prisetio video snimaka odrubljivanja glava i drugih ubistava koja su počinili islamski teroristi, a koji su distribuirani u propagandne svrhe.

"Brinem se oko toga, sačekajte da ISIS uhvati neke od ovih ljudi", rekao je o Amerikancima koji su otišli ​​u Avganistan. "ISIS ne mari za takve stvari. ISIS će ih obući u narandžaste kombinezone i odseći im glavu na video snimku. Taj film smo već gledali. Strašno je. To će se opet dogoditi".

Kurir.rs