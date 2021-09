POVRATAK OTPISANOG: Donald Tramp će se sigurno kandidovati na izborima 2024!

Bivši američki predsednik Donald Tramp sigurno će se kandidovati na predsedničkim izborima 2024. godine, i to će uskoro objaviti! Kako prenosi Dejli mejl, dvojica Trampovih bivših saradnika savetnik Džejson Miler i Džim Džordan, republikanac iz Ohaja, nedavno su razgovarali sa bivšim šefom Bele kuće i oni tvrde da je njegova kandidatura sigurna!

Ne priznaje poraz

O političkoj budućnosti Donalda Trampa spekuliše se još od njegovog poraza na izborima prošle godine u novembru. Njegovi saradnici sada tvrde da je Tramp rešen da profitira na strmoglavom padu popularnosti Džozefa Bajdena, aktuelnog predsednika, nakon očajno sprovedenog povlačenja američkih trupa iz Avganistana.

Strava i užas... Avion udara u jednu od kula bliznakinja STC Popustio pod pritiscima - Bajden otkriva tajna dokumenta Američki predsednik Bajden popustio je pod pritiscima i u petak je potpisao izvršnu naredbu da se skine oznaka tajnosti sa dokumenata o istrazi vezanoj za napade na Ameriku od 11. septembra 2001, kada je poginulo skoro 3.000 ljudi. Ta dokumenta će ministar pravde objaviti u narednih šest meseci. Bajden je naredbu potpisao nakon što su porodice žrtava zapretile da mu neće dozvoliti, tj. da neće biti dobrodošao da prisustvuje komemoraciji povodom 20-godišnjice napada. Porodice žrtava terorističkih napada pokrenule su sudski spor protiv Saudijske Arabije i drugih zemalja optužujući ih za saučesništvo. Na drugoj strani Bela kuća godinama već prisno sarađuje sa kraljevskom porodicom u Saudijskoj Arabiji, za koju mnogi veruju da je umešana u terorističke napade.

- Donald Tramp će se definitivno kandidovati na izborima 2024. Razgovarao sam sa njim juče. On je spreman da uskoro objavi svoju kandidaturu posle ovog ludila iz Avganistana - rekao je Džim Džordan, republikanac iz Ohaja. Ulje na vatru dolio je Džejson Miler, bivši Trampov savetnik, koji je u šou-programu "None of the Above" emitovanom protekle nedelje rekao da je siguran 99 od 100 odsto da će se njegov bivši šef kandidovati na izborima i da se neće pomiriti sa izgubljenim izborima: - Mislim da se Tramp definitivno priprema za kandidaturu na narednim predsedničkim izborima. Prošle večeri smo imali dug i iscrpan razgovor i ponovo ćemo se videti u narednih nekoliko dana. On će se oglasiti vrlo brzo - rekao je Miler.

Jači nego ikad

Sam Tramp je dosad odbijao da se decidirano izjasni da li će se kandidovati na izborima 2024. U nedavnom intervjuu za Vaniti fer odbio je da iznese konkretan odgovor o svojoj političkoj budućnosti na pitanje da li planira da učestvuje na narednim predsedničkim izborima:

Gde smestiti izbeglice... Entoni Blinken, državni sekretar SAD foto: EPA/OLIVIER HOSLET Vadi kestenje iz vatre - Blinken u Kataru i Nemačkoj Državni sekretar SAD Entoni Blinken sledeće nedelje odlazi u posetu Kataru i Nemačkoj kako bi razgovarao sa ključnim saveznicima SAD o situaciji u Avganistanu, prenosi Glas Amerike. Blinken je novinarima u Stejt departmentu rekao da putuje da izrazi "duboku zahvalnost" Kataru, prvoj tački za sletanje aviona sa hiljadama avganistanskih izbeglica iz Kabula. Blinken je rekao da će se zatim uputiti u Ramštajn, bazu američkih vazduhoplovnih snaga na jugozapadu Nemačke. SAD očekuju da će privoliti evropske zemlje da prime deo izbeglica iz Avganistana koje se trenutno nalaze u američkim bazama.

- Pokret Učinimo Ameriku ponovo najvećom jači je nego ikad. Siguran sam da će birači biti više nego srećni kada odlučim da li ću učestvovati na izborima - rekao je Tramp. Poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Bajden ima podršku 43 odsto birača, što je pad od šest poena u odnosu na prošli mesec, dok 51 odsto ispitanika ne podržava način na koji on upravlja zemljom.

Kurir/A.P.