IZGUBLJENA GENERACIJA: UN upozoravaju da je obrazovanje u četvrtini svetskih zemalja pred kolapsom! Najgora situacija u Africi

Kovid, klimatska kriza, siromaštvo i ratovi krivci su za to što 1,5 milijardi dece ne može da se vrati u školske klupe.

Obrazovanje stotina miliona dece visi o koncu zbog intenzivnih pretnji u vidu kovida 19 i klimatskih promena, upozorava organizacija za zaštitu prava dece Spasimo decu (Save the Children).

Dok se učionice širom sveta otvaraju posle letnjeg raspusta, četvrtina zemalja - većina u podsaharskoj Africi - prijavljuje da su njihovi obrazovni sistemi pred kolapsom, navodi se u izveštaju objavljenom danas.

Ujedinjene nacije procenjuju da, prvi put u istoriji, oko 1,5 milijardi dece nije išlo u školu tokom pandemije, a da najmanje trećina nije mogla da prati onlajn nastavu.

Sada, suočeni sa kombinacijom brojnih kriza uključujući ekstremno siromaštvo, kovid 19, klimatsku krizu i nasilje, stručnjaci strahuju da će se pojaviti čitava "izgubljena generacija đaka".

Organizacija Spasimo decu rangirala je zemlje prema stepenu njihove "ranjivosti" na ove faktore i došli su do zaključka da osam zemalja ima školske sisteme koji su pod "ekstremnim rizikom". Najranjivije su Demokratska republika Kongo, Nigerija i Somalija, a vrlo im je blizu i Avganistan.

Analiza je računala koliko su ranjivi školski sistemi rezultat čitavog niza faktora, od koronavirusa i dostupnosti vakcina, preko klimatske krize do fizičkog nasilja, ali i procenta školske dece koja imaju pristup internetu od kuće.

Utvrđeno je da je još 40 zemalja, uključujući Jemen, Burkinu Faso, Indiju, Filipine i Bangladeš, pod "visokim rizikom".

Gven Hajns, izvršni direktor britanskog ogranka Spasimo decu rekla je Gardijanu da se već znalo da su najsiromašnija deca i najteže pogođena zatvaranjem škola zbog kovida.

"Nažalost, kovid je samo jedan od faktora koji obrazovanje i živote dece i danas i u budućnosti, ugrožavaju", rekla je ona.

"Moramo da izvučemo pouke iz ovog užasnot iskustva i delamo odmah. Nije dovoljno samo vratiti se na stanje pre svega ovoga. Moramo da idemo napred i na drugačiji način i iskoristimo ovo kao priliku za nadu i pozitivnu promenu", rekla je Hajns.

Dok je veći deo razvijenih zemalja pozdravilo povratak normalnom školovanju, više od 100 miliona dece u drugim delovima sveta nije u učionicama zbog nacionalnih zatvaranja u 16 zemalja, saopštio je Unicef.

Strahuje se da je između 10 i 16 miliona dece pod rizikom da se uopšte ne vrati u školu i upozorava da su devojčice najranjivija populacija.

Rob Dženkins, generalni direktor za obrazovanje pri Unicefu kaže da je i pre pandemije, veći deo sveta bio suočen sa globalnom obrazovnom kjrizom.

"Sada rizikujemo da izgubimo generaciju đaka. A to će imati dalekosežne posledice, osim ako ne uspostavimo programe koji će pružiti toj deci punu, sveobuhvatnu podršku i to ne samo u učenju već i kada je reč o njihovom mentalnom zdravlju, ishrani i zaštiti", rekao je on.

