POSLAO JE BRITANCE U AVGANISTAN, A SADA UKAZUJE NA OVU PRETNJU: Bler upozorio Zapad da to ne ignoriše! VIDEO

Talibani su preuzeli vlast u Avganistanu u avgustu nakon što su Sjedinjene Američke Države povukle svoje trupe nakon 20 godina rata, a Britanija strahuje od povratka te grupe i da će praznina nastala haotičnim povlačenjem Zapada omogućiti militantima Al Kaide i Islamske države da se tamo stvore uporište.

"Islamizam, i ideologija i nasilje, je sigurnosna pretnja prvog reda i bez kontrole će dopreti do nas, čak i ako je usmeren od nas, što je pokazano 11. septembra", rekao je Bler. Rekao je da Zapad mora proceniti svoju ranjivost. "Covid-19 nas je naučio o smrtonosnim patogenima. Mogućnosti bioterorizma mogu izgledati kao područje naučne fantastike. Ali sada bi bilo pametno pripremiti se na činjenicu da bi ih potencijalno mogli koristiti nedržavni akteri," rekao je Bler.

Bivši premijer, koji je poslao britanske trupe u Avganistan 2001. godine, rekao je da bi Britanija trebala bliže sarađivati sa evropskim zemljama na tome kako najbolje razviti kapacitete za suočavanje sa pretnjom u područjima poput afričkog regiona Sahel. "Samo protivterorizam neće ukloniti ukorenjenu pretnju“, rekao je on. "Potrebne su nam trupe na terenu. Naravno da više volimo da su one lokalne, ali to neće uvek biti moguće", dodao je Bler.

Kurir.rs/Večernji