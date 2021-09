11. SEPTEMBAR DAN KOJI JE PROMENIO SVE Sećanje na hronologiju jednog užasa! 24 časa pakla i agonije FOTO

U 7.45 sati po njujorškom vremenu let 11 Ameriken Erlajnz krenuo je iz Bostona za Los Anđeles, 13 minuta posle njega poleteo je let 175 Junajted erlajnza na istoj destinaciji. Isto tako let 93 Junajted erlajnza iz Njuarka za San Francisko. I u 8.10 poleteo je let 77 Ameriken erlajnza.

U 8.45 let 11 udario je u Severnu kulu Svetskog trgovinskog centra. Dvadeset minuta kasnije Junajtedov let 175 zakucao se u južnu kulu Svetskog trgovinskog centra. Polse sat i po vremena obe zgrade pretvorene su u gomilu šuta. U 9.39 le 77 zakucao se u zgradu Pentagona. Jeidno su se na letu 93 putnici pobunili protiv otmičara i letelica je pala. Usledilo je novo poglavlje u istoriji sveta.

Hronologija 11.09-2001

05.45 : Mohamed Ata vazduhoplovni inženjer zajedno sa svojim prijateljem Abdulaziz al Omari prošli su kroz kontrolni punkt obezbeđenja na Međunarodnom aerodromu Portland (Savezna država Mejn). Sigurnosne kamere su snimile njihov prolazak pored aerodromskog obezbeđenja kako ulaze na let za boston gde su prešli na let 11 Ameriken Erlajnz iz Bostona za Los Anđeles.

06:45 -07.40 Ata, Omari i još trojica otmičara se ukrcavaju na let 11 na bostonskom aerodromu.

07.59 Avion na Los Anđeles poleteo sa aerodroma Boston

08:14: Boing 767 Let 175 avio kompanije Junajted Erlajnz poleteo je sa aerodroma Logan, sa pet ukrcanih otmičara u avionu.

08:19 Posada aviona na letu 11 kontroli leta šalje informaciju da je avion otet. FBI koji je obavešten o otmici pokreće hitnu istragu, koja će kasnije ne sluteći postala najveća u istoriji ove službe od postojanja.

08:20 Amerikan Erlajnz avion na letu 77 poleće sa Međunarodnog aerodroma Duls u Vašingtonu sa pet ukrcanih otmičara.

08.24 U pokušaju komunikacije sa posadom aviona na letu 11. Vođa otmičara Mouhamed Ata greškom uspostavlja k munikaciju sa kontrolom leta umesto sa putnicima u kabinskom delu. Na snimcima su ostale zabeležene njegove reči "Imamo neke planove.Samo ostanite mirni i sve će biti OK".

08.37 Kontrola leta posle Atinog govora obaveštava vojsku i policiju o otmici dva aviona. Iz vojne baze Otis u Masačusetstvu poleču dva borbena aviona F-15

8:42 Junajted erlajnzov avion na letu 93 poleće sa Međunarodnog aerodroma Njuark (Savezna država Nju Džerzi) posle 40 minuta zakašnjenja zbog gužve na poletno-sletnoj stazi. Na let su ukrcana četiri otmičara.

08.46: Putnički avion Boing 767 na letu 11 udara u severnu kulu Svetskog trgovinskog centra. Stradalo je svih 92 putnika i članova posade koji su se nalazili u avionu.

8:50 Predsednik Džordž Buš Mlađi koji se nalazi u poseti osnovnoj školi u Sarasoti na Floridi obavešten je da je "mali avion" udario Svetski trgovinski centar.

09:02: Vatrogasci naredili hitnu evakuaciju južne kule Svetskog trgovinskog centra

09.03 Avion na letu 175 udara u južnu kulu. Stradalo je 65 putnika i čalanova posade koji su se nalazili u letelici, kao i nepoznati broj osoba koji su se zatekli u zgradi.

09.05 Predsednik Buš Mlađi čita deci priču u trenutku kada mu prilazi njegov saradnik Endrju Kard koji mu šapuće na uvo: "Drugi avion je udario u drugu kulu. Amerika je napadnuta.ž09:25 Borbeni avioni iz baze Otis počinju da patroliraju iznad Menhetna.

09:30 Predsednik Buš mlađi se pojavljuje pred televizijskim kamerama i govori u obraćanju da je Amerika pretprpela očigledan teroristički napad". U žurbi odlazi na aerodrom.

09:32 Otmičari na letu 93 greškom emituju u etru poruku namenjenu putnicima: "Dame i gospodo govori kapetan. Molimo sedite mirno i ne pomerajte se. Imamo bombu u avionu. Zato samo sedite.

09:36 Potpresednik Dik Čejni evakuisan iz svoje kancelarije u Beloj kući u bunker

09.37 Avion na letu 77 udara u Pentagon. Stradale 64 osobe i 125 pripadnika vojnog osoblja

09:42 Civilne vazduhoplovne vlasti SAD suspendovale sve letove unutar zemlje, ali i prema inostranstvu.

09:45 Evakisana kompletna Bela kuća i Kapitol Hil

09.45 Predsednički avion Er force One poleće sa Floride bez utvršene destinacije. Bezbednosne službe procenjuju da li je povratak predsednika Buša mlađeg u Vašington rizičan.

09:57 Putnici na letu 93 pošto su javili porodicama da je avion otet, kreću u napad na teroriste u avionu. Napadaju otmičare, sledi ogorčena borba.

09:59: Južna kula Svetskog trgovinskog centra se urušava 56 minuta posle udara aviona u nju. U urušavanju gine 600 vatrogasaca i policajaca i prolaznika u neposrednoj okolini.

10.03 Otmičari ruše avion na letu 93 u polje pored Šanksvila u Pensilvaniji da bi sprečili putnike da preuzmu pilotsku kabinu. Pretpostavlja se da je meta otmičara bila Bela kuća ili Kapitol hil.

10.15. Deo Pentagona u koji je udario avion se urušava

10.28 Severna kula Svetskog trgovinskog centra se ruši pošto je gorela 102 minuta. U rušenju gine 1.400 osoba u i oko same zgrade. U ovom rušenju srušen je i hotel Mariot koji se nalazio pored kula Svetskog trgovinskog centra.

11.02 Tadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani traži od policije evakuaciju više od milion ljudi sa Menhetna.

11.45 Predsednik Buš mlađi naređuje posadi aviona Er force one da slete u vazduhoplovnu bazu Barksdal u Saveznoj državi Lujzijani. On drži govor pred kametama i izgovara reči: "Odlučnost naše nacije stavljena je na teret".

12:50 Predsednik Buš stiže u vazduhoplovnu bazu Ofut u Nebraski, gde se nalazi bunker Strateške komande. U bunkeru se održava tele sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.

11.48 Rudolf Rudi Đulijani tadašnji gradonačelnik Njujorka izjavljuje da će danak u žrtvama biti mnogo veći nego što većina može da podnese.

17:20 Ugrada od 47 spratova u kompleksu Svetskog trgovinskog centra ruši se od posledica udara u dve kule.

18:54 Predsednik Buš mlađi se vraća u Belu kuću

20.30 Predsednik Buš mlađi obraća se američkoj naciji i obećava da će odgovorni za ovaj teroristički napad biti dovedeni pred lice pravde. "Nećemo praviti razliku između terorista koji su počinili ovaj zločin i onih koji im pružaju utočište.

KOnačan bilans žrtava napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon 2.976 žrtava i 19 otmičara.

Činjenice o Svetskom trgovinskom centru 1972 kada je bio završen prvi toranj to je bila najveća građevina na svetu visine 417 metara Drugi toranj završen je bio 1973 i visok je bio 415 metara. Oba su imala po 110 spratova. Kompleks je zapošljavao 50.000 radnika Kompleks je imao spostveni poštanski broj Kancelarijski prostori nisu imali unutrašnje zidove Ikorištenos prostora je bila maksimalna 98 posto Svaki toranj je imao 21.800 prozora