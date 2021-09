VELIKO BEKSTVO IZ AMERIKE! Dok su čistili ruševine STC, moćne saudijske porodice, sa Bin Ladenovim napustili SAD u TAJNOJ OPERCIJI

Jedanaestog septembra ove godine navršava se 20 godina od kada se svet okrenuo naglavačke. Do tog utorka 2001. verovalo se da je došao kraj istorije, da je jednini vaskoliki svetski problem bila milenijumska buba, a onda usledio je pakao.

U 7.45 sati po njujorškom vremenu let 11 Ameriken Erlajnz krenuo je iz Bostona za Los Anđeles, 13 minuta posle njega poleteo je let 175 Junajted erlajnza na istoj destinaciji. Isto tako let 93 Junajted erlajnza iz Njuarka za San Francisko. I u 8.10 poleteo je let 77 Ameriken erlajnza. U 8.45 let 11 udario je u Severnu kulu Svetskog trgovinskog centra. Dvadeset minuta kasnije Junajtedov let 175 zakucao se u južnu kulu Svetskog trgovinskog centra. Polse sat i po vremena obe zgrade pretvorene su u gomilu šuta. U 9.39 le 77 zakucao se u zgradu Pentagona. Jeidno su se na letu 93 putnici pobunili protiv otmičara i letelica je pala. Usledilo je novo poglavlje u istoriji sveta.

I posle ovog spektakulatnog terorističkog napada dok su se ruševine Svetskog trgovinskog centra rasčišćavale, a Amerikaci šokirani posmatrali preko televizije šta se dešava, daleko od očiju javnosti odvijala se tajna operacija koju su neki nazvali “Veliko bekstvo”.

Dan Grosi nekadašnji policajac i privatni detektiv tog 13. Septembra 2001 dobio je poziv iz lokalne policije u Tampi na Floridi da svrati hitno do njih. Inače Grosi je u toj policijskoj zgradi pre penzionisanja radio punih 20 godina. Ono što su od njega njegovi nekadašnji rukovodioci tražili bilo je neobično.

“Policija je posle 11. septembra, posebno obezbedila i zaštitila sve saudijske studente seća se Grosi, kako piše Krej Unger u svojoj knjizi “Bušev dvor, Saudov dvor”.

“Polili su me da ih ispratim od Tampe do Leksingtona u Kentakiju, jer to oni sami ne mogu da obave”, ispročao je Grosi.

Kako je ispričao naredili su mu da ode na aerodrom, gde će njega i Saudijce čekati manji avion. Vreme poletanja mu nisu saopštili ci sumnjao je da će povereni zadatak moći uopšte izvesti.

“Znao sam da su svi letovi otkazani. Nisam verovao da ćemo poleteleti”. Ali, naredili su mu da angažuje i pomoćnika, zato je pozvao nekadašnjeg agenta FBI Manuela Pereza koji je i on bio sumnjičav.

foto: Profimedia

“Zaboravi na avio prevoz, sam u rekao, sećao se Perez.

Obojica su bili skepični. Naime nekoliko minuta posle napada kontrolama leta širom SAD poslat je izveštaj NOTAM, da sve letelice koje se nalaze u vazdušnom prostoru SAD slete na najbliži aerodrom, a oni koji odbiju da budu prisiljeni na to, kao i da se svi civilni letovi otkazuju. Bez izuzetaka!. Uprkos tome, kada se situacija koliko toliko smirila, dozvoljeni su bili letovi koji su se ticali hitne medicinske pomoći. Ali, takvih poletanja je bilo veoma malo.

Bilo kako bilo Gros se 13. septmebra između 1.30 sati i 2 rano ujutro javio na telefon koji je izenanda zazvonio. Saopštili su mu da će Saudijci biti dovezeni do posebnog hangara Rayteon na međunarodnom aerodromu u Tampi. Seo je u kola i smesta se uputio tamo. Kod hangara čekao ga je kolega Manuel Perez.

Iako su im svi smejali da neki avioni lete, jer su vojni sve letelice momentalno nateralni na spuštanje i prizmljenje Grosu i Perezu prišao je jedan mušakrac u pilotskoj uniformi i saopštio. “Vaš avion je spreman. Kad budete spremni polećemo”, saopštio je muškarac.

Oktobra 2001. Šta se te septembarske noći događalo na aerodromu u Tampi za Tampa Tribun velikie tekst napisale su Kejti Stil, Brena Keli i Elizabet Li Braun, koji su jedini izvestili o tajnim letovima kada nijedan drugi avion nije mogao da poleti.

Gros je dodao da zabrana lete još nije bila ukinuta, ali su mu mirno rekli da će dobiti dozvolu Bele kuće. Gros dodaje i da nije znao imena putnika. Znao je samo njihovu nacionalnost i da su to bili Saudijci, koji su imali jake veze. Jedan od putnika kako je pričao Gros rekao je da mu je otac ili stric nije se baš setio dobar prijatelji Džordža Buša Starijeg (bivšeg američkog predsednika od 1989 do 1992). Kako su Saudijci dobili dozvolu da polete nije bilo poznato. Tampa Tribune takođe nije uspela da sazna jer je dobila odgovor Bele kuće da nikakvih tajnih letova nije bilo.

Posle nekih sat i po leta avion sa Saudijcima u čijoj pratnji je bio Gros sletelo je na aerodrom Blu Gras u Leksingtonu, koje je inače bilo omiljeno stecište Saudijaca zbog konja. Avion se iznenada zaustavio ispred Boinga 747 koji je imao natpise na arapskom na boku i koji je bio spreman na let prema Saudijskoj Arabiji.

foto: Profimedia

Gros je rekao da je predpostavljao da su u avionu bili Saudijci koji su u Lexingtonu kupovali trkaće konje i da su se xspremali za let do kuće kad se desio 11. Septembar. Gors navodi da mu je bilo čudno što su iz Tampe poletela bila tri Saudijca. Ono što Gors, ali ni Perez nisu znali bilo je da je širom SAD dok je prevoz bio paralisan bilo u kaciji još sedam aviona. FBI zvanično je prao ruke od svgea da sa tim poslom nemaju ništa, ali tadašnji sauudijski ambasador u SAD Princ Bandar je provogorio za CNN kasnije i rekao da su Saudijci među kojima je bilo članova prodice Bin Laden svi uz pomoć FBI ispraćeni iz Amerike..Interesantno je da je familija Bin laden u tom trenutku u SAD imala dva aviona koje je skupljalo članoive porodice širom SAD. Jedno je sa Floride sletelo u Orlando gde se u avion ukrcao Osamin brat Kalil, odakle je avion odleteo na aerodrom Duls u blizini Vašingtona, a onda 19. Septembra na aerodrom Logan u blizini Bostona. Avion je svo vreme skupljao članove porodice Bin Laden.Kako piše Unger pre svakog od tih letova FBI se raspravljao sa pomoćnikom tadašnjeg saudijskog ambasadora u SAD princa Bandara, koji je odbijao da ovoj federalnoj službi preda listu sa imenima ljudi koja su ukrcana u avione. Posle serija svađa FBI uspeo je da postigne da pre svakog leta, agenti uđu u avion i pregledaju pasoše saudijaca i da utvrde identitet putnika, ali istrage nisu smeli da započnu, ako nisu imali utemeljne razloge.

U utorak 18. septmebra porodica Bin Laden je na aerdoromu Logan iznajmila posebno preuređen "boing 727" sa 30 sedišta prve klase da iz Bosotna u Saudijsku Arabiju prevezu pet njenih članova. Narednog 19. Septembra drugi "boing 727" koji je poleteo iz Los Anđelesa je najpre sleteo u Orlandu, a zatim u Vašingtonu, a onda i na međunarodnom aerodromu Logan u Bostonu.

To ne bi bilo ništa posebno da upravo sa aerdoroma Logan nisu uzletela dva od četiri oteta aviona. Iako je Uprava za vazdušni saobraćaj dozvolila letove od 13. Septmebra to pravilo za aerodrom Logan nije važilo koji je ostao zatvoren sve do 15. septembra...

Kurir.rs / Andrej Mlakar