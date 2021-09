NOVA BAJDENOVA BRUKA: Hvalio se evakuacijom iz Kabula, a niko ne zna ko su hiljade Avganistanaca koji su stigli u SAD! VIDEO

Predsednik SAD Džo Bajden obećao je evakuaciju američkih državljana i Avganistanaca koji su pomagali Sjedinjenim Državama tokom rata, ali nije ispunio to obećanje i umesto toga su iz Avganistana odletelo desetine hiljada ljudi koji trenutno ne ispunjavaju nijedan kriterijum.

Američka vlada još ne zna ko je činio većinu ljudi koji su se ukrcali na letove iz Kabula.

To je bila najveća evakuacija vazduha u istoriji SAD - Bajdenova administracija je avionom prevezla 124.000 ljudi iz Avganistana - i bila je planirana mesecima, čak je odlagala dodatna četiri meseca kako bi se osiguralo da sve može ići po planu. Na kraju ipak nije bilo ono što je obećano.

Bajden se složio kada je stupio na dužnost u januaru da sprovede plan bivšeg predsednika Donalda Trampa o povlačenju američkih trupa iz Avganistana. Pomerio je datum povlačenja sa 1. maja na 31. avgust kako bi svojoj administraciji i Pentagonu dao više vremena za planiranje i hrabro se zakleo u nedeljama pre isteka roka da će svakog Amerikanca izvući iz zemlje."Ako ostane još američkih državljana, ostaćemo dok ih sve ne izvučemo", rekao je Bajden za Ej-Bi-Si Njuz 19. avgusta, prenosi Vašington Egzaminer.

Od 6.000 Amerikanaca u Avganistanu pre evakuacije, do 200 ih je ostalo zaglavljeno u Avganistanu najmanje do četvrtka, kada je let navodno napustio Kabul sa 200 Amerikanaca.

Bajden se takođe obavezao da će evakuisati američke saveznike koji su pomagali trupama tokom 20-godišnjeg rata protiv terorizma. Američka vlada je stvorila posebnu kategoriju viza, poznatu kao program za posebne imigrantske vize, za one koji su pomagali SAD tokom rata. Za dobijanje ove vrste vize potrebno je proći kroz proces od 14 koraka. Vlada je toliko zaostala u odobravanju prijava do avgusta da je samo 750 od 20.000 podnosilaca zahteva bilo u završnoj fazi procesa.

Nije jasno ko je ušao u avione iz Kabula pored kandidata za SIV. U četvrtak je otprilike 63.000 ljudi stiglo u SAD, prema Ministarstvu za unutrašnju bezbednost. Od tog broja, prema zvaničniku DHS -a, otprilike 7.000 su američki državljani, 3.500 su zakoniti stalni stanovnici, a preostalih 84%, ili 52.000, su "drugi ugroženi Avganistanci, uključujući vlasnike viza, podnosioce zahteva za SIV i druge".

Agencija nije pružila dalju analizu kategorije "ugroženih" Avganistanaca, izraz koji je ministar za unutrašnju bezbednost Alehandro Maiorkas koristio za raspravu o ljudima koji su se našli u avionima iz Kabula.

Na pitanje koliko je od ukupno 124.000 ljudi koji su leteli iz Kabula radilo sa SAD -om, Maiorkas je za Vašington Post rekao: "Ne mogu to zaista kvantifikovati niti meriti prema očekivanjima."

Odvojeno, Savet za nacionalnu bezbednost Bele kuće rekao je u odgovoru na zahtev za informacije od Vašington Egzaminera samo da je "većina" Avganistanaca koji su preseljeni radila sa SAD -om, uključujući članove porodica američkih državljana i legalnih stalnih stanovnika.

"Ne možemo dobiti dobre brojke", rekao je Čad Vulf, bivši vršilac dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova od 2019. do 2021. godine, govoreći o tome koliko je ljudi bilo prijavljenih za SIV u odnosu na državljane Avganistana koji nisu imali nikakav pravni status.

Stejt department branio je način na koji je izvršena evakuacija. Portparolka je u elektronskoj poruci napisala da su "Sjedinjene Države mobilisale neviđene globalne napore putem naših diplomatskih kanala za evakuaciju američkih građana, osoblja iz partnerskih zemalja i ugroženih Avganistanaca iz Kabula".

Zabuna oko toga koji su ljudi avionom prebačeni iz Kabula rezultat je haotičnog upravljanja evakuaciom. Stejt department je krajem jula proširio skup ljudi koji ispunjavaju uslove za SIV -ove, što je dovelo do većeg broja Avganistanaca koji veruju da se mogu kvalifikovati, što je zauzvrat dovelo do dodatne histerije. Avganistanci koji su očajnički želeli da pobegnu iskoristili bi priliku da se ukrcaju u avione.

U junu je portparolka Stejt departmenta Džalina Porter rekla da će podnosioci zahteva za SIV biti prebačeni avionom"pre nego što završimo vojno povlačenje do septembra".

Bajden je odobrio odluku o dovođenju ljudi kojima nisu odobrene vize u SAD, potez bez presedana vrhovnog komandanta. Kao rezultat toga, Avganistanci su imali priliku da iskoriste taj haos.

Volf je rekao Vašington Egzamineru, budući da je administracija odbila da uzme u obzir da bi Kabul mogao tako brzo pasti, nije napravila plan kako izvući ljude u slučaju da to učini, što je rezultiralo haosom u pokušaju da se ljudi spasu u ovom trenutku. Bajden je 8. jula rekao da je"mala verovatnoća da će talibani pregaziti sve i posedovati celu državu".

"Imali su dovoljno vremena ako su zaista hteli da izvedu te ljude", rekao je Volf."Nisu planirali da talibani tako brzo preuzmu kontrolu nad zemljom. ... Neuredno je jer povlačenje nije bilo adekvatno planirano. "

Haotična situacija "bila je rezultat brzo urušavajuće situacije oko Kabula aerodrom koji je dozvolio iseljavanje Avganistanaca iz zemlje bez obzira na status SIV -a ", napisao je Dejvid Lapan, bivši portparol Pentagona i DHS -a.

Više medija je prijavilo hiljade ljudi koji su pokušavali, a u nekim slučajevima i uspevali, da se ukrcaju u američke avione, a da im identitet ne potvrde američki zvaničnici.

"Postoji više drugih" lažnih "letova koji traže iste dozvole" za sletanje, rekao je zvaničnik katarskog Stejt departmenta koji je to prihvatio putem mejla koju je dobio Njujork Tajms."U Dohi sada imamo 300 ljudi koji su u osnovi apatridi. Većina nema papire. "

SAD koriste osam do 10 vazdušnih baza širom zemlje da provere gomile ljudi koji se izvode pre nego što ih puste ovde. DHS je poslao hitne zahteve saveznim agentima i službenicima da pomognu u pregledu novih dolazaka. Na međunarodnom aerodromu Dals izvan Vašingtona, avganistanski putnici u vladinim avionima čekali su 12 sati da se iskrcaju jer su carinici bili tako podržani. Četrdeset hiljada ljudi kojima nisu odobrene vize stiglo je u SAD, a očekuje se ukupno do 50.000.

Bajden nije planirao da dovodi izbeglice u SAD, ali je zbog haosa u Kabulu hiljade ljudi uspelo da izađe iz zemlje. Pošto vlada nije odobrila ovoj grupi status izbeglice pre nego što ih je primila u SAD, one nemaju pravo na državne beneficije. Očekuje se da će svaka osoba primiti 2.500 dolara kroz 90-dnevni hitni program koji vodi Stejt department.

31. avgusta, poslednjeg dana povlačenja, Bajden je operaciju proglasio"izuzetnim uspehom". U odbranu mnogih problema operacije, okrivio je Amerikance koji su odbili da odu i avganistansku vladu što nemaju dovoljno jaku želju da prežive.

"Neki od Avganistanaca nisu hteli da odu ranije - i dalje se nadaju svojoj zemlji", rekao je Bajden. "Avganistanski politički lideri odustali su i pobegli iz zemlje. Avganistanska vojska se raspala, ponekad i bez pokušaja borbe. Dali smo im sve šanse da sami odrede svoju budućnost. Ono što im nismo mogli pružiti bila je volja da se bore za tu budućnost."

Sada se administracija suočava sa zadatkom da odluči šta će učiniti sa desetinama hiljada ljudi koji su dovedeni u SAD pre nego što im je data zakonska dozvola za imigraciju.

"Mislim da će administracija proceniti okolnosti i slučajeve tih Avganistanaca u SAD i drugde kako bi utvrdila da li ih treba prihvatiti i, ako je tako, pod kojim uslovima ili statusom", napisao je Lapan.

Oni koji traže azil moraće da sačekaju da se pojave pred imigracionim sudijom. Više od milion ljudi čekalo je na dolazak pred imigracione sudije pre dolaska Avganistanaca.

