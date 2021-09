BOLJE DA ME UBIJU, NEGO DA UMIREM POSTEPENO! Protesti žena u Kabulu, žele svoja prava FOTO, VIDEO

Pre nekoliko dana talibani su objavili sastav nove vlade, u njoj nema žena, a ukinuli su i ministarstvo za pitanja žena.

-To ne možemo da prihvatimo, zato smo izašle na ulicu, rekla je Sara (promenjeno ime) za BBC. To su bile druge demonstracije u kojima je ona učestvovala u nekoliko proteklih nedelja.

foto: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES / Shutterstock Editorial / Profimedia

-Mi smo protestovale mirno. Onda sam videla 4,5 automobila sa oko 10 talibana u svakom od njih kako nas prate, rekla je Džija (promenjeno ime).

Žene su rekle da su bile zaustavljene, udarane bičevima i da su ih tukli palicama koje emituju elektro-šokove.

-Dvaput su me udarili u rame. Osećala sam bol po celom telu. Još uvek me boli i ne mogu da pomerim ruku, rekla je Džija.

-Takođe su koristili mnogo pogrdnih reči i zlostavljali su nas. Suviše je sramotno da ponavljam imena kojima su nas zvali, dodala je.

Sara je rekla da su sve bile udarane, ona takođe.

-Rekli su nam da idemo kući, da je to mesto za žene, dodala je.

Telefon joj je jedan talibanski borac izbacio iz ruke kada je pokušala da ih snimi kako zaustavljaju protest.

foto: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talibani su rekli da su posvećeni ženskim pravima i da nisu protiv toga da se žene školuju ili da imaju posao.

Međutim, otkako su 15. avgusta preuzeli kontrolu, zatražili su od svih žena, osim onih u sektoru javnog zdravstva, da se klone posla, sve dok se sigurnosna situacija ne poboljša.

Sigurnost je bila jedan od razloga koje je grupa navela dok su bili na vlasti 1990 -ih da spreči žene da rade, a mnogi poput Sare strahuju da ovaj put neće biti drugačije.

Ona je radila kao savetnik pri vladi a takođe je pokrenula i svoj biznis. Rekla je da se njena porodica plaši za njen život.

-Rekli su mi da ne idem na proteste. Rekli su da će me talibani ubiti, važno je da pustimo naš glas, ne plašim se. Nastaviću da idem opet, opet i opet sve dok nas ne ubiju. Bolje je jednom da umrem, nego da umirem postepeno, istakla je ona.

Džija se udala i ima četvoro dece, uključujući i bebu. Kaže da je njena porodica bodri da protestuje.

-Talibani nisu ovde na nekoliko dana. Oni su ovde na duže staze. Moramo da zahtevamo svoja prava, ne samo za nas, već i za buduće generacije, našu decu, rekla je ona.

-Znamo da će nas Talibani pronaći i targetiraće nas. Ali nemamo izbora. Moramo da nastavimo, istakla je ona.

Tokom protesta u Heratu, ranije ove nedelje, tri osobe su ubijene. Talibani su pucali u vazduh kako bi rasterali ljude. Postoji mnogo video zapisa kako borci bičevima udaraju demonstrante.

Novinari koji su izveštavali sa protesta takođe su napadnuti, a u proteklih nekoliko dana talibani su postali još brutalniji.

Etilatroz, avganistanska medijska organizacija koja objavljuje dnevne novine, saopštila je da su njihovi novinari pritvoreni u sredu.

foto: Wakil KOHSAR / AFP / Profimedia

Dvoje od njih su bičevani kablovima i morali su da odu u bolnicu zbog rana nastalih od udaraca.

اطلاعات روز: تقی دریابی و نعمت‌الله نقدی، دو گزارشگر روزنامه اطلاعات روز پس از بازداشت توسط طالبان، به شدت مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند. آثاری از شلاق و کیبل‌ بر سر، صورت و بدن این دو گزارشگر اطلاعات روز به چشم می‌خورد. pic.twitter.com/0vuEwYW28b — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 8, 2021

Aneliz Borges, dopisnica Juronjuza, rekla je da su njenog kolegu iz Avganistana talibani u sredu držali pritvorenog više od tri sata, jer su pitali talibane za dozvolu da snimaju proteste.

- Više puta je dobio šamar. Oduzeli su mu telefon i novčanik, ispričala je ona.

BBC je takođe pričao sa avganistanskim novinarem koji je pritvoren zbog snimanja protesta u Kabulu u utorak.

-Uhapsili su mnoge demonstrante i novinare. Uzeli su mi telefon, mikrofon i drugu opremu. Neprestano su me udarali rukama i knjigama. Rekao sam im da sam novinar, ali oni nisu hteli da me slušaju. Video sam kako tuku druge, oni su izbrisali sve moje video zapise, rekao je on.

-Na displeju mog telefona je fotografija muškarca i žene kako se grle. Ovo je zaista naljutilo talibanskog komandanta koji me snažno udario po licu, dodao je.

Uzimajući u obzir napade na demonstrante i novinare, Misija Ujedinjenih nacija za pomoć u Avganistanu rekla je da "de fakto vlasti imaju obavezu da štite prava svih Avganistanaca bez nasilja".

Talibani su zabranili proteste. Rekli su da demonstranti moraju da doniju dozvolu od Ministarstva pravde, a zatim se službama bezbednosti mora dati informacija o lokaciji i vremenu protesta, pa čak i o transparentima i parolama koje će se koristiti.

Za Džiju i Saru traženje njihovih prava će sada biti još teže.

Kurir.rs