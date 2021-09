KLIZIŠTE KOD MEKSIKO SITIJA USMRTILO NAJMANJE DVOJE: Odron uništio nekoliko kuća, 10 ljudi nestalo FOTO, VIDEO

Radi se o klizištu u predelu Cerro del Chiquihuite (Sero del Čikihita) severno od glavnog grada Meksiko Sitija. Stene su se srušile na gusto naseljeni grad Tlalnepantla, saopštile su danas lokalne vlasti.

#MÉXICO Un derrumbe del Cerro del Chiquihuite deja al menos 2 muertos y 10 desaparecidos bajo grandes escombros en el Estado de México. El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez, detalló que hay seis adultos y cuatro menores de edad desaparecidos pic.twitter.com/nT7sujhx9Q — AntañoCR (@AntanoC) September 11, 2021

Predsednik okruga Tlalnepantla, Rasiel Perez, kaže kako je među nestalima šest odraslih osoba i četiri maloletnika.

Guverner Meksika Alfredo del Mazo rekao je da lokalne vlasti, kao i državne i savezne koordiniraju posao obezbeđenja pogođene zone u slučaju novih klizišta i rasčistile ruševine da bi izvukle eventualne žrtve.

foto: EPA/ Sashenka Gutierrez

Spasavanje dodatno otežavaju ogromne stene koje su se odvojile od vrha Čikihita, ali zbog uskih prilaza naselju kojim mehanizacija za rasčišćavanje terena ne može da prođe.

foto: EPA/ Madla Hartz

Centralni Meksiko su poslednjih dana pogodile jake kiše, a u utorak i zemljotres magnitude sedam, u blizini Akapulka, što je izazvalo klizište. Del Mazo je rekao da vlasti veruju da su četiri kuće uništene u klizištu, a iz 80 je obavljena evakuacija iz predostrožnosti.

foto: EPA/ Madla Hartz

"Verovatno su zemljotres i jaka kiša koje smo imali poslednjih dana uticali na to da je došlo do klizišta i odrona", rekao je on.

Kurir.rs/Beta/Index.hr