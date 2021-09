VRTOGLAVI USPON SOCIJALDEMOKRATA: Šolc bi mogao da bude novi kancelar Nemačke, oduvao protivkandidate u anketama i sučeljavanjima

Prema prvim ispitivanjima ARD-a koja su sprovedena tokom TV sučeljavanja, kandidat socijaldemokrata Olaf Šolc se po pitanjima kompetencije nalazi ispred kandidata Unije CDU/CSU Armina Lašeta i Analene Berbok iz stranke Zelenih.

Šolca ispitanici smatraju i simpatičnijim od dvoje konkurenata.

Socijaldemokratski kandidat je time pojedio i u drugom TV sučeljavanju koje je ove nedelje prenosio javni servis ARD/ZDF.

Drugo sučeljavanje je krenulo žestokim napadima demokršćanskog kandidata Lašeta na Šolca zbog navodne umešanosti ministarstva finansija, na čijem je čelu Šolc, u finansijske skandale oko pranja novca.

Šolc je, prema prvim ocenama analitičara, i u ovom sučeljavanju delovao samouvereno i branio svoje pozicije stručnim i trezvenim odgovorima, koristeći prednost nosioca funkcije, piše Hina i podseća da Šolc osim funkcije ministra finansija poslednje četiri godine obavlja i funkciju vicekancelara.

Upravo ta funkcija vicekancelara mu, prema mišljenju medija, daje prednost zbog toga što ga većina birača doživljava kao političara koji će garantovati nastavak politike Angele Merkel koja se ne kandiduje na predstojećim izborima.

Tokom TV debate, kandidati socijaldemokrata i zelenih su bili usaglašeni u većini pitanja što je potvrdilo ranije najave ovih stranada da razmatraju stvaranje socijaldemokratsko-zelene koalicije nakon parlamentarnih izbora 26. septembra.

Lašet je kritikovao socijaldemokrate i Zelene da ne isključuju mogućnost saradnje sa Levicom koju demohrišćani doživljavaju kao ekstremnu.

Šolc je u sinoćnjoj TV debati potvrdio rezultate anketa javnog mnjenja koji SPD-u daje prednost od nekoliko postotnih bodova ispred demohršćanske Unije CDU/CSU.

Većina demografskih instituta beleži podršku od 25 do 27 posto za SPD iza kojeg sledi Unija s 20 do 23 posto, pa Zeleni sa 15 do 17 posto.

Desno populističku Alternativu za Nemačku bi prema podržalo 12 procenata ispitanika, Liberale 12 do 13 posto a Levicu šest posto ispitanika.

Kurir.rs