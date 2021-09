OVAKO JE GOVORILA MAJKA OZLOGLAŠENOG TERORISTE I VOĐE AL KAIDE: Moj sin Osama je bio dobro dete! VIDEO

Ganem je sedela na stolici pored svoje dvojice preživelih sinova, Ahmada i Hasana i svog drugog muža Mohameda al-Atasa, muškarca koji je podigao svu trojicu braće.

Svako u toj porodici ima svoju verziju priče da ispriča o muškarcu koji je povezan sa porastom globalnog terorizma, ali Ganem je ovog puta bila u centru pažnje.

foto: EPA / STR

Ona je ubijenog lidera Al Kaide opisala kao voljenog sina koji je izgubio svoj put.

-Moj život je bio veoma težak zato što je bio tako daleko od mene. On je bio dobro dete i voleo me je mnogo, rekla je njegova majka.

Ona je pokazala na svog tadašnjeg muža i rekla da je on odgajao Osamu od 3. godine.

-On je dobar čovek i bio je dobar za Osamu, rekla je ona.

Godinama, Ganem je odbijala da priča o Osami, kao i njegova šira porodica-tokom njegove dve decenije vladavine kao vođe Al-Kaide, perioda tokom kojih su napadnuti Njujork i Vašington DC, a okončan je više od devet godina kasnije kada je ubijen u Pakistanu.

Sedeći između Osamine polubraće, Ganem se prisetila svog prvenca kao stidljivog dečaka koji je bio veoma inteligentan.

Postao je snažna i pobožna ličnost u ranim 20-im, kako je rekla, dok je studirao ekonomiju na Univerzitetu Kralj Abdulaziz u Džedi, gde je takođe radikalizovan.

-Ljudi na univerzitetu su ga promenili, postao je drugačiji čovek, rekla je Alija.

Kako je rekla, jedan od muškaraca koje je upoznao bio je Abudlah Azam, član muslimanskog bratstva koji je kasnije otišao u saudijsku Arabiju i postao je Osamin duhovni vođa.

-Bio je dobro dete dok nije upoznao neke ljude koji su mu isprali mozak u ranim 20-im. To možete nazvati kultom. Oni su uzimali novac za to. Uvek sam mu govorila da ih se kloni a on mi nikada nije priznao šta radi jer me je mnogo voleo, rekla je Alija.

Početkom 1980-tih Osama je otputovao u Avganistan da se bori protiv ruske okupacije.

-Svi koji su ga upoznali poštovali su ga, rekao je Hasan nastavljajući priču.

-Na početku bili smo veoma ponosni na njega, čak se i saudijska vlada ponašala prema njemu sa poštovanjem, a onda je došao Osama mudžahedin, rekao je on.

Usledila je duga neprijatna tišina, dok se Hasan borio da objasni transformaciju iz fanatika u svetskog džihadistu.

-Veoma sam ponosan na njega u smislu da mi je bio striji brat, nastavlja on.

-Naučio me je mnogo. Ali ne mislim da sam jako ponosan na njega kao čoveka. Dostigao je zvezde na globalnoj sceni i sve je bilo uzalud. Bio je vrlo iskren. Vrlo dobar u školi. Zaista je voleo da uči. Potrošio je sav svoj novac na Avganistan, rekao je on.

Na pitanje da li je ikada sumnjala da bi mogao da postane džihadista Alija kaže da joj to nikada nije palo napamet.

Kakav je bio osećaj kada je shvatila da jeste?

-Bili smo izuzetno uznemireni. Nisam želela da se bilo šta od ovoga dogodi, rekla je ona.

Porodica je rekla da je poslednji put videla Osamu u Avganistanu 1999. godine kada su ga dva puta posetili u njegovoj bazi malo izvan Kandahara.

-To je bilo mesto blizu aerodroma koje su zauzeli od Rusa, ​​prisetila se Ganem.

-Bio je veoma srećan što nas je primio. Svaki dan nas je negde vodio. Ubio je životinju i imali smo gozbu i pozvao je sve, ispričala je ona.

Ganem se opustila u razgovoru sa novinarima i govorila je o svom detinjstvu u primorskom sirijskom gradu Latakiji, gde je odrasla u porodici Alavita, izdanku šiitskog islama.

Ganem se preselila u Saudijsku Arabiju sredinom 1950-ih, a Osama je rođen u Rijadu 1957. godine. Razvela se od njegovog oca tri godine kasnije, a početkom 1960-ih udala se za Al-Atasa. Osamin otac je imao 54 dece sa najmanje 11 žena.

Kada je Alija otišla da se odmori u drugu sobu, Osamina polubraća su nastavila da pričaju o njemu.

Važno je, kako su rekli da je njihova majka retko objektivna.

-Prošlo je 17 godina od 11. septembra i ona odbija da prizna neke stvari o Osami, veoma ga je volela i odbija da ga okrivi. Umesto toga, ona krivi sve oko njega. Ona samo zna stranu gde je on dobar dečak, stranu koju smo svi videli. Ona neće da sagleda njegovu džihadističku stranu, rekao je njegov polubrat Ahmad.

Govoreći o tome kada su čuli za teroristički napad u Njujorku on je rekao da je bio šokiran.

-Bio je to vrlo čudan osećaj. Znali smo od početka (da je to Osama). Od najmlađeg do najstarijeg, svi smo ga se stideli. Znali smo da ćemo se svi suočiti sa strašnim posledicama, rekao je on.